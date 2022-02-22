Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 48 kişi tutuklandı
Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 357 şüpheliden 48'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 08:55
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 14-20 Şubat arasında düzenlediği operasyonlarda, 7 kilo 600 gram eroin, 1 kilogram esrar, 460 gram metamfetamin ve 72 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 357 zanlıdan 48'i işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız