Dolar bugün kaç lira?
Dolar - euro kaç TL? 22 Şubat 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış kurları, güncel euro ve dolar fiyatları..
Eklenme : 22 Şubat 2022 09:06
Dolar, 22 Şubat 2022 sabahında 13,67 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,6766 lira, satış fiyatı 13,6879 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,4616 lira alış fiyatı, 15,4668 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız