Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Adana'da resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 09:09
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçuna karıştıkları ve 8 kişiyi mağdur edip 2 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız