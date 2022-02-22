Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 11:30
Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Murat Çakmak idaresindeki 07 ERL 29 plakalı otobüs, Sipahili Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Şoför dahil araçtaki 16 kişiden 15'i yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede tedavisi tamamlanan 5 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız