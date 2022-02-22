60 milyar liralık yeni destek paketi başvuruları başladı

60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek paketleri için başvurular bugün itibariyle başladı.

KİMLER YARARLANACAK? HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

KGF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırım ve yatırıma bağlı işletmeler, "Yatırım Destek Paketi"nden yararlanabilecek.

VADE KAÇ YIL OLACAK?

Yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullanabileceği Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile faydalanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon lirayı bulurken, KOBİ dışı işletmeler de 100 milyon liraya varan miktarlarda kredi kullanabilecek.

Kadın girişimci KOBİ'ler yüzde 90, diğer KOBİ'ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından faydalanabilecek.

İHRACAT POTANSİYELİ TAŞIYAN KOBİ'LER İÇİN İHRACAT DESTEK PAKETİ

İhracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler ile ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lere yönelik İhracat Destek Paketi'nde de işletmeler, en fazla 6 ay ödemesiz dönem dahil, azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek.

Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna göre değişmekle birlikte azami 25 milyon lira olarak belirlendi. Mevcut durumda ihracatı olan firmalar yüzde 90, potansiyel ihracatçı firmalar da yüzde 85 kefaletten yararlanabilecek.

İŞLETME HARCAMALARI DESTEK PAKETİ İLE KARŞILANABİLECEK

KOBİ ve KOBİ dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan İşletme Harcamaları Destek Paketi'nden KOBİ'ler azami 5 milyon lira, KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon lira tutarında krediden faydalanabilecek.

Ticari kredi kartları ve Debit/Banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ'ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olarak belirlendi.