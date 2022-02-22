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Türkiye Diyanet Vakfı 50 bin çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "İlmek İlmek İyilik" ve "Kış Bayramı" projeleri kapsamında ülke genelinde yetim ve ihtiyaç sahibi 50 bin çocuğa bot, mont ve atkı ulaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 10:40
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Türkiye Diyanet Vakfı 50 bin çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yaptığı yazılı açıklamada, TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından "İlmek İlmek İyilik" projesiyle başlatılan çalışmaların, "Kış Bayramı" projesi ile sürdüğünü ve çocuklara kışlık kıyafet ulaştırıldığını belirtti.

Şu ana kadar 50 bin çocuğa bot, mont, atkı, bere ve eldiven gibi kışlık kıyafetler hediye edildiğini anlatan Turan, "Özellikle kış şartlarının çok çetin geçtiği illerimiz var. Çocuklarımız maddi imkansızlıklar nedeniyle soğuk kış günlerinde kış şartlarına elverişsiz ayakkabı ve kıyafetlerle okula gitmek zorunda kalıyor. Ulaştırdığımız hediyelerle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın içini ısıtmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Turan, vatandaşların TDV'nin şubeleri olan il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla projeye destek verebileceklerini aktardı.

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