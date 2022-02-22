İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Sönmez bıçaklanarak öldürüldü
Kütahya'nın Simav ilçesinde bıçaklanarak yaralanan İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 11:09
Alınan bilgiye göre, 53 yaşındaki Sönmez ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.C.K. (19), ilçenin 4 Eylül Mahallesi'nde bir parkta henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Sönmez'i bıçakla yaraladığı öne sürülen M.C.K, olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı dahil 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız