Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş buğday piyasalarını derinden sarsabilir

6. yargı paketi Mart ayında TBMM'ye geliyor
6. yargı paketi Mart ayında TBMM'ye geliyor
En iyi fiyat garantisiyle kasko
En iyi fiyat garantisiyle kasko
Kredi düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır?
Kredi düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır?
Erdoğan: Rusya'nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz
Erdoğan: Rusya'nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz
Rusya-Ukrayna gerilimi gaz fiyatlarını yükseltti
Rusya-Ukrayna gerilimi gaz fiyatlarını yükseltti
Öğretmen Şeyda yatağında ölü bulundu
Öğretmen Şeyda yatağında ölü bulundu
Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Bahçeli'den 'Tarkan' açıklaması
Bahçeli'den 'Tarkan' açıklaması
Öğrencisini döven öğretmenin cezasına savcılıktan itiraz
Öğrencisini döven öğretmenin cezasına savcılıktan itiraz
60 milyar liralık yeni destek paketi başvuruları başladı
60 milyar liralık yeni destek paketi başvuruları başladı
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
2022 MSÜ sınavı geç başvuru günü duyurusu
2022 MSÜ sınavı geç başvuru günü duyurusu
Altın fiyatları yükselişe geçti: Son bir yılın zirvesinde
Altın fiyatları yükselişe geçti: Son bir yılın zirvesinde
Eymen'den Bakan Özer'e mektup: Bu ifadeler beni çok üzdü!
Eymen'den Bakan Özer'e mektup: Bu ifadeler beni çok üzdü!
Başkent'te 11'i muvazzaf 26 şüpheli ile, adli yapılanmadan 50 kişiye FETÖ gözaltısı
Başkent'te 11'i muvazzaf 26 şüpheli ile, adli yapılanmadan 50 kişiye FETÖ gözaltısı
Açıklamalara rağmen 'süresiz nafaka' ile ilgili herhangi bir gelişme yok!
Açıklamalara rağmen 'süresiz nafaka' ile ilgili herhangi bir gelişme yok!
Israrlı takıbe ağır ceza geliyor
Israrlı takıbe ağır ceza geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı...Ucuz kredide şartlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı...Ucuz kredide şartlar belli oldu
Açık havada maske mecburiyeti kalkıyor
Açık havada maske mecburiyeti kalkıyor
Putin kararını açıkladı, altın ve petrol yükseldi
Putin kararını açıkladı, altın ve petrol yükseldi
Okuduğu kitap hayatını değiştirdi! Bu evden 4 yıldır hiç çöp çıkmadı
Okuduğu kitap hayatını değiştirdi! Bu evden 4 yıldır hiç çöp çıkmadı
Tortum Şelalesi susuz kaldı
Tortum Şelalesi susuz kaldı
Otomotiv kredilerinde yeni dönem! Limitler ve vade sayısı arttı
Otomotiv kredilerinde yeni dönem! Limitler ve vade sayısı arttı
Haluk Levent arabuluculuk yapmıştı! Migros işçilerinin maaşı belli oldu
Haluk Levent arabuluculuk yapmıştı! Migros işçilerinin maaşı belli oldu
Bu illerde yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Bu illerde yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
'Gram altın 1000 lira üzerini görebilir' iddiası
'Gram altın 1000 lira üzerini görebilir' iddiası
Talep karşılık buldu, Tarım Kredi'ye TMO ürünleri geldi
Talep karşılık buldu, Tarım Kredi'ye TMO ürünleri geldi
Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı
Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı
ÖSYM'den MSÜ sınav süresi açıklaması
ÖSYM'den MSÜ sınav süresi açıklaması
'Öfke kontrolü eğitimi' imza protokolünde kavga çıktı
'Öfke kontrolü eğitimi' imza protokolünde kavga çıktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş buğday piyasalarını derinden sarsabilir

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya'nın küresel buğday ihracatındaki payı 2019'da yaklaşık yüzde 18 olurken, Avrupa'nın "ekmek sepeti" olarak bilinen Ukrayna da dünyanın en büyük 5'inci buğday ihracatçısı olarak ön plana çıkıyor- Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir çatışmanın küresel buğday fiyatlarında yüzde 20 civarında artışa neden olabileceği uyarısında bulunuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 12:17
Yazdır
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş buğday piyasalarını derinden sarsabilir

- Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle bölgede enerji güvenliği gündeme gelirken, küresel buğday ticaretindeki olası aksaklıklar bir başka kritik risk unsuru olarak ön plana çıkıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Rusya ve Ukrayna'nın küresel buğday ihracatındaki toplam payları 2019'da yüzde 25 düzeyinde gerçekleşti.

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya'nın 2019'da küresel buğday ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 18 düzeyinde bulunurken, Mısır, 2,5 milyar dolarla ülkede üretilen buğdayın ana ithalatçısı konumunda yer aldı.

Buğday ihracatı 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,5 artarak 8,8 milyar dolara çıkan Rusya, enerji ihracatına yönelik bağımlılığından kurtulmak için tarım sektörüne yönelik yatırımlarını gelecek yıllarda artırmayı planlıyor.

Yüzyıllardır önemli bir buğday üreticisi konumunda olan ve Avrupa'nın "ekmek sepeti" olarak bilinen Ukrayna da dünyanın en büyük 5'inci buğday ihracatçısı olarak ön plana çıkıyor.

Ukrayna, 2019'da 3,1 milyar dolar buğday ihraç ederken, Mısır, yüzde 22,2 pay ve 685 milyon dolar ithalatla Ukrayna'nın da buğday ihracatında aslan payına sahip.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2020'de Lübnan'da tüketilen tüm buğdayın yaklaşık yüzde 50'si, Yemen'de yüzde 22'si ve Libya'da yüzde 43'ü Ukrayna'dan ithal ediliyor.

- Ukrayna, büyük oranda Karadeniz ihracat yolunu kullanıyor

Ukrayna, yakındaki komşularına kara yoluyla az miktarda buğday ihraç ediyor. Ülkenin ihraç ettiği buğdayın neredeyse tamamı Karadeniz'deki limanlardan sevk ediliyor.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, Ukrayna'nın buğday ihracatının yüzde 95'i Karadeniz üzerinden gerçekleştiriliyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir çatışmanın Karadeniz'e sıçraması ve bölgedeki buğday ticaretinde yaşanabilecek ufak aksaklıkların dahi küresel buğday fiyatlarında yüzde 10 ila 20 civarında artışa neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

- Bölge, Türkiye'nin tarım ihracat sektörü için önemli

Gerek buğday ithalatı gerekse de işlenmiş buğday ürünlerinin ihracatında Karadeniz havzasında önemli bir yere sahip Türkiye de Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin tarım sektörüne olası etkilerini yakından takip ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin toplam buğday ve buğday ürünleri ithalatında Rusya'nın payı 2021'de yüzde 66, Ukrayna'nın payı ise yüzde 18,5 düzeyinde gerçekleşti.

KAPAT [X]

Türkiye, 2020'de yaklaşık 21 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirirken, ithalatın ana nedeni olarak buğdaya dayalı mamul madde ihracatının karşılanması gösteriliyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Dönmez yenilenebilir enerji derneklerinin yöneticileriyle bir araya geldi
Bakan Dönmez yenilenebilir enerji derneklerinin yöneticileriyle bir araya geldi
Vergi tasarrufu sağlayan günlük yemek bedeli istisnası bilinmiyor
Vergi tasarrufu sağlayan günlük yemek bedeli istisnası bilinmiyor
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Kredi düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır?
Kredi düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır?
Rusya-Ukrayna gerilimi gaz fiyatlarını yükseltti
Rusya-Ukrayna gerilimi gaz fiyatlarını yükseltti
Cepten ilk 'alo'nun üzerinden 28 yıl geçti
Cepten ilk 'alo'nun üzerinden 28 yıl geçti

Bu Habere Tepkiniz

Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi kadrosu ilanında yer alan özel şartların tespitinde etkisi olmayan davacının dört yıl sonra başlatılan soruşturma sonucunda görevle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı bulan Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı!
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar
28. Dönem Pomem ön sağlık aşaması ve diğer sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususları yayınlıyoruz.
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
Şimdi BRITA'yı denemenin tam zamanı!
https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_subat
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!
Son günlerde okullara proje okulu öğretmen atamaları ile onlarca yazı gelmektedir. Bu yazıların yazılması, kurumlara iletimi, öğretmenlere duyurulması, hepsi zaman ve emek isteyen, kırtasiye masrafı yaratan aşamalar. Bunun durdurulması ve uygulamanın adil bir sisteme büründürülmesi gerekmektedir.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor
Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor
350 bin civarındaki Türk Polis Teşkilatı mensupları, insan fizyolojisine, psikolojisine ve iş verimliliğine daha uygun olan 8 saat çalışma ve 24 saat dinlenme sistemi ile daha insani şartlarda görev yapmayı talep ediyor.
4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı
4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı
Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu yayımlandı
Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?
Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda rektör yardımcısının oğlunun sınavda kayrılarak alındığı iddia ediliyor
ALES başvuru kılavuzu yayımlandı
ALES başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM ALES başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu
Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?
Uzman erbaşlık hizmeti olan GİH memurunun emeklilik şartları nasıl olur?
3269 sayılı Kanun kapsamında ifa edilen uzman erbaşlık hizmetinde emeklilik şartları nasıl olur?
Sayıştay'dan şartları taşımadığı halde atanan bürokratlara kötü haber!
Sayıştay'dan şartları taşımadığı halde atanan bürokratlara kötü haber!
Sayıştay Temyiz Kurulu 23.06.2021 tarihli toplantısında karara bağladığı dosyaları yayınladı. Yayımlanan kararlardan bir tanesi de "fi tarihinde hukuka aykırı olarak atanılan bir unvanın kazanılmış hak olmayacağı ve buna dayanılarak sonradan yapılan atamaların da kamu zararına yol açacağına" ilişkindir.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 15.Bölüm Fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 15.Bölüm Fragmanı
Alparslan Büyük Selçuklu 15.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 28 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Çift aşılılarda en sık görülen semptomlar!
Çift aşılılarda en sık görülen semptomlar!
Norveç'te yapılan yeni bir araştırmada, iki doz aşı olmuş kişilerde en çok görülen dokuz semptom ve iki erken belirti açıklandı. En sık görülen belirtiler öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk olurken, en az görülen belirtiler hapşırma ve ateş oldu.