Siirt'te müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Çift aşılılarda en sık görülen semptomlar!

Norveç'te yapılan yeni bir araştırmada, iki doz aşı olmuş kişilerde en çok görülen dokuz semptom ve iki erken belirti açıklandı. En sık görülen belirtiler öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk olurken, en az görülen belirtiler hapşırma ve ateş oldu.