Mobbinge uğradığını iddia eden avukata belediyeden 'uyarma' cezası

Bolu Belediyesi'nde 7 yıldır görev yapan 21 yıllık avukat H.N., belediyenin CHP'ye geçmesiyle birlikte hukuk işleri müdürlüğü görevinden alındığını, kendisine küçük bir oda verildiğini, belediyeye giriş çıkışlarında kart basma mecburiyeti getirildiğini, pasif görevlere verildiğini, emekliliğe zorlandığını ve kendisini yıldırmak için çeşitli zorlamalara maruz kaldığını iddia ederek 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İftira' suçlamalarıyla şikayetçi oldu. Avukat H.N. daha önce davacı olmamasını ise, "Bunca şeye neden ses çıkarmadığım, neden dava açmadığım sorusuna maalesef cevabım şu olacaktır; başörtülü ve inancını kendi halinde yaşayan biri olarak, olayın siyasi malzeme olarak kullanılması ve olayın basına yansıma ihtimali beni tüm bu hususlardan daha çok üzecekti ki hem de kurumumla mahkemelik olmak aldığım devlet terbiyesine ve ifa ettiğim göreve yakışmayacağından bir süre idare edebileceğimi düşündüm" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI, BELEDİYE CEZA VERDİ

Savcılıktaki şikayet dosyasının Bolu Belediyesi'ne gönderilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Disiplin soruşturması kapsamında H.N.'nin savunması alındı. Belediye tarafından H.N.'ye 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak' hükmü gereği 'uyarma' cezası verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, H.N.'ye uyarma cezasını yazılı olarak bildirdi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Müteaddit defalar belediye başkanı olarak şahsımı ve arkadaşlarımı idari makamlara ve son olarak Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiğiniz, şikayetiniz öncesinde sürekli olarak başınızın kapalı olması (tesettürlü) olmanızdan dolayı şahsınıza mobbing uygulandığından bahsettiniz. Belediye başkanlığım döneminde kıyafetinden dolayı kimseye baskı uygulanmadığı, telkinde bulunulmadığı herkesin malumu iken, aniden başörtünüzü çıkarma tercihinde bulunduğunuzu öğrendim. Yazılı olarak şahsınıza hitaben, başörtünüzü çıkarma konusunda amir veya çalışma arkadaşlarınızdan birinin bir baskısı veya talebi gelip gelmediğini sordum. 13 Ocak tarihli cevabi yazınızda soruma yanıt olarak 2 sayfa cevap yazmış olduğunuz, ancak sorduğum soruya bir cümle ile 'kişisel tercihim' demek suretiyle muallak bir cevap verdiğiniz ortadadır. Diğer cevaplarınızın sorduğum soruyla bir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Başım kapalı, diye mobbing uygulama iddialarının üzerine, hiçbir baskı ve telkin iddianız olmaksızın aniden başörtünüzü çıkarma kararınızı iyi niyetle bağdaşmayan, kamuoyu önünde beni ve temsil ettiğim kurumu zan altında bırakmak amacıyla yapıldığı idaremizce değerlendirilmiştir. Tekamül ettirilmiş olan disiplin soruşturma dosyası ve açıklamalardan 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak' hükmü gereği 'Uyarma' cezası ile tecziyenize karar verilmiştir."