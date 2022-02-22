Zelenskiy'den dünyaya çağrı: Acil yardıma ihtiyacımız var
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, dünyaya çağrıda bulunarak acil olarak yardıma ihtiyaçları olduğunu ifade etti
Eklenme : 22 Şubat 2022 13:29
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, dünyaya çağrıda bulunarak acil olarak yardıma ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Zelenskiy ayrıca, "Rusya ile tamamıyla diplomatik ilişkilerin kesilmesi değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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