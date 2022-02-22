Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Sosyal medya dilenciliği

"Açım", "yemek param yok", "faturamı ödeyemiyorum" diyerek paylaşım yapıyorlar. Duygu sömürüsü ile insanların iyi niyetini suistimal ediyorlar. Ağlarına düşürdüklerini dolandırıyorlar.

Bilişim Uzmanı Mehmet Karnak sosyal medyada yayılan dilencilikle ilgili şunları söyledi:

"Özellikle ünlülerin veya fenomen diye tabir ettiğimiz kişilerin postlarının altına farklı hastalıklarıyla ilgili ya da ödeme zorluklarıyla ilgili ödeyememiş kredileriyle ilgili bir takım atıfta bulunarak yardım bekliyorlar. Bazen bir IBAN paylaşarak ya da link koyarak yapıyorlar."

"Sosyal medyadan yapılan bağış çağrıları mutlaka araştırılmalı"

Son dönemde dolandırıcıların yoğun olarak kullandığı yönteme "sanal dilencilik" ya da "sosyal medya dilenciliği" deniyor.

Kendilerini bazen öğrenci, bazen yolda kalmış biri olarak tanıtıp yardım istiyorlar.

Yardım yapılmadan önce muhakkak araştırılması gerektiğini belirten Karnak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızı bu konuda çok net uyarmamız gerekiyor. Tanımadığımız hiçbir kişiye ya da zümreye sosyal medya üzerinden yardımda bulunmayalım. Sosyal medya üzerinden yapılan bağış çağrılarının mutlaka ama mutlaka araştırılması gerektiğine inanıyorum."

Dolandırıcılıkta "fatura" tuzağı

Son günlerde artan bir başka dolandırıcılık yöntemi de elektrik, doğalgaz, su faturaları üzerine kurulu. "Daha az fatura ödemek için tıklayın" denilerek linkler paylaşılıyor.

Yardım adı altında kişisel bilgilerin toplandığını aktaran Karnak şunları söyledi:

"Arka tarafta aldatmacalı bir yöntem var. Yardım başlığı altında oluşturulan web sitesi kişilerin bilgilerini toplamak amacıyla oluşturulmuş durumda. Hele hele oraya kredi kartı ya da banka bilgilerini girersek bize küçük meblağlar altında başlatılan yolculuk, bütün hesapların boşaltılmasına kadar giden bir yolculuğa dönüşebiliyor."