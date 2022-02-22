Otomobilin önünü kesip 810 bin lira gasbetmişlerdi! 11 şüpheli yakalandı

Maltepe'de 12 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda çalıştığı fabrikaya ait 810 bin lirayı banka şubesinden çeken A.Ö., otomobiline binerek hareket etti. Kısa bir süre sonra A.Ö.'nün içinde bulunduğu otomobilin önü bir başka otomobil tarafından kesildi. Şüpheliler A.Ö.'nün içinde 810 bin lira para bulunan çantasını alarak olay yerinden kaçtı.

ÖZEL HAREKATLI OPERASYON

Yapılan incelemede şüphelilerin çalıntı plaka takılmış bir araç kullandıkları ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin gerçek plakasını tespit etti.

Yapılan araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Özel harekat Polislerinin de katıldığı baskında şüpheliler ve onlarla bağlantısı olduğu düşünülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Eren Ç.(28) ile Can K.(27) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne teslim edildi.

