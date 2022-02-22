Medvedev'den AB'ye 'gaz' tehdidi: 2 bin euro ödeyecekler

Medvedev, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının lisanslandırılması sürecini durdurma kararına dikkat çeken Medvedev, "Peki. Avrupalıların çok yakında 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin euro ödeyecekleri yeni cesur dünyaya hoş geldiniz!" ifadesini kullandı.

Olaf Scholz ne demişti?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Vladimir Putin'in imzaladığı kararın ardından açıklama yapmıştı.

Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararının uluslararası yasaların ciddi bir ihlali olduğunu söyleyen Scholz, uluslararası toplumun Rusya'nın hukuksuz adımına karşılık vermesi gerektiğini belirtmişti.

Almanya Başbakanı, "Kuzey Akım 2'ye ilişkin durumu gözden geçirmemiz gerekli. Rusya'nın son adımları sonrasında Kuzey Akım 2'nin lisanslandırılması süreci ilerleyemez." ifadesini kullanmıştı.

Gaz ithalatlarını çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirten Scholz ayrıca, daha fazla yaptırım uygulanabileceği konusunda Rusya'yı uyarmıştı.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı

Rusya, dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili 2 ayrı kararnameyi canlı yayında imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da "kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme" hakkı verildi.

Kremlin, askeri iş birliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.