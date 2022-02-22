47 yıldır kan veren bağışçıya madalya

Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi ve Malkara İlçe Temsilciliği ilçede kan bağışı kampanyası düzenledi.

İlçe merkezinde düzenlenen kampanyada 3 günde 167 ünite kan bağışı yapıldı.

Kampanya kapsamında, 47 yıl önce ilk kan bağışını yapan ve düzenli olarak kan vermeye devam eden 65 yaşındaki İsmail Üzüm'e Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi doktoru Erhan Aksoy tarafından madalya verildi.

Aksoy, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğu bilinciyle Üzüm'ün yarım asırdır kan bağışına devam ettiğini belirterek kendisini kutladı.

İsmail Üzüm de kan vermenin sağlıklı olmayla eş değer olduğunu bildiğini ifade ederek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.