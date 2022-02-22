Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
Mardin merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 17:33
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ soruşturması kapsamında Mardin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız