Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için ülkeye dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Şubat 2022 17:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız