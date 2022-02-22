NATO'dan Rusya'ya gözdağı: 120 gemimiz hazır
Rusya lideri Putin'in Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasının ardından Ukrayna ile olan kriz daha da derinleşti. Bu gelişmeden sonra bazı ülkelerden peş peşe tepkiler geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Şubat 2022 19:23
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak Rusya'ya gözdağı veren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bölgede 120 gemimiz hazır bekliyor, Ukrayna'nın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
Stoltenberg ayrıca "Bölgede 150 binden fazla Rus askeri var, bir uyarı yapmadan saldırıya hazırlanıyorlar." dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız