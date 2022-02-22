Bakan Soylu açıkladı: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 904'üncü gününde de sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kararlı duruşun müjdesini sosyal medyadan verdi. Bakan Soylu, 35'inci ailenin evladına kavuşacağını bildirdi. Soylu, "Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor. Evlat Nöbetinde 35. Buluşma...Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" dedi.

HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 345'inci gününde sürerken, Abdulsamet Doğan, oğlunun İstanbul'da tekstilde çalışırken 16 yaşında 5 yıl önce kaybolduğunu belirterek oturma eylemine katıldığını ifade etmişti. Doğan, "Hala da izini bulamıyoruz, çok aradık bulamadık. 2015 yılında 16 yaşındayken kayboldu, 5 yıl etti. Çocuğumu aramaya geldim, istiyorum ki devlete gelip sığınsın. Onun için buraya geldim. Annesiyle hep bekliyoruz, üzülüyoruz. Çocuğumun dönmesini istiyorum, kimse çocuğunu ateşe atmak istemez. Bende istemiyorum. Televizyonda izledim, onun için buraya geldim. Kendi imkanımla buraya geldim, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan geldim. HDP'den çocuğumu istiyorum" demişti.