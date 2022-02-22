Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

Olay, Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Ortaokul'unda meydana geldi. İddia göre, 15 Şubat salı günü tacize uğradığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğu durumu öğretmenine anlatmasıyla olay ortaya çıktı. Ardından tutanak tutularak sağcılığa başvuruldu.

Savcı, hem okul müdürü M.Ş.'nin, hem de kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrenci, okul müdürü M.Ş.'nin kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü M.Ş., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise taciz iddiaları nedeniyle Okul Müdürü M.Ş.'nin açığa alındığını ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.