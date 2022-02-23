23 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları
23 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Açılış Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.
(TBMM/14.00/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin uluslararası gelişmeler takip ediliyor.
(Kiev/Ankara)
2- Pakistan Başbakanı İmran Han, Rusya'yı ziyaret edecek.
(Moskova)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeseli tanıtım programına katılacak.
(Ankara/20.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek.
(İzmir/17.00)
2- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, ikinci yarısı oynanarak tamamlanacak.
(Gaziantep/20.00)
3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 play-off turu rövanşında perşembe günü deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu, Eden Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; sarı-lacivertli takım son çalışmasını statta yapacak.
(Prag/20.30/21.00)
4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçları Benfica-Ajax, Atletico Madrid-Manchester United karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Lizbon/Madrid/23.00)
5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, 17. haftadan ertelenen Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın maçı yapılacak; 16. haftadan ertelenen derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport karşı karşıya gelecek.
(Kayseri/17.00/İstanbul/19.00)
6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımıyla karşılaşacak.
(Targu Mureş/20.00)
7- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.
(Ankara/17.30)
8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasından ertelenen PTT-Galatasaray HDI Sigorta, 17. haftasından ertelenen VakıfBank-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet maçları yapılacak.
(Ankara/13.00/İstanbul/13.00/17.00)
9- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 27. hafta maçları yapılacak; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 19. haftadan, 2. Grup'ta 21. haftadan ertelenen karşılaşmalar oynanacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız