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Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'nin kara parayla mücadelesine tam not

Türkiye'nin kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermediği' gerekçesiyle 'gri liste'ye alınacağı tezi çöktü. Ankara'nın bu konudaki adımlarını yeterli bulan Avrupa Komisyonu, Türkiye'yi listeye almadı. Komisyon, Türkiye'nin taahhütte bulunduğu alanlarda ve sistemini iyileştirmek için bir dizi eylemde ilerleme kaydettiğine dikkat çekti.

Eklenme : 23 Şubat 2022 07:30
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Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'nin kara parayla mücadelesine tam not

Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konularındaki çabasını yeterli bulan Avrupa Komisyonu, Türkiye'yi gri listeye almaya gerek görmedi. Aday ülkelerin katılım müzakereleri kapsamında eksik bulduğu çalışmaları değerlendiren Komisyon, Türkiye'nin ilave tedbirler almasını gerek duymadı.

Türkiye'nin bu konuda attığı adımları değerlendiren Komisyon, Türkiye'nin Ekim 2021'de taahhütte bulunduğu alanlarda Karşılıklı Değerlendirme Raporu (MER) sistemini iyileştirmek için önerdiği bir dizi eylemde ilerleme kaydettiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN SIKI TEMASLARI ETKİLİ OLDU

AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede stratejik eksikliği bulunan ülkeleri gri listeye alırken, Türkiye'nin, kara para ve terörizme karşı yaptığı çalışmalar ve AB Başkanlığında yürüttüğü temaslar dolayısıyla listede yer almadığı değerlendiriliyor. AB Türkiye Delegasyon Başkanı ile görüşme, Global Facility ile iş birliği ve Avrupa Birliği başkanlığında yürütülen temasların Türkiye'nin son liste güncellemesine alınmamasında pay sahibi olduğu değerlendiriliyor.

SON GÜNCELLEMEYİ ÖNCEKİ GÜN YAPTI

Avrupa Birliği (AB), AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede stratejik eksikliği bulunduğu gerekçesi ile AB'nin mali sistemine tehdit teşkil eden ülkeleri belirleyerek yayınladığı gri listede açıklıyor. Komisyon, listeleme yetkisini üye ülkelerde doğrudan uygulanan tüzükler vasıtasıyla kullanırken, bu doğrultuda, tüzükte yer alan liste zaman zaman güncelleniyor. Listeye ilişkin son güncelleme 21 Şubat 2022 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2022/229 sayılı tüzük ile yapıldı.

FARKLI DAVRANDI

Tüzük ekindeki liste incelendiğinde Türkiye'nin bu aşamada AB gri listesine alınmadığı görüldü.

Bununla birlikte 21 Ekim 2021 tarihinde Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesine Türkiye ile birlikte alınan Ürdün ve Mali'nin AB gri listesine eklendiği dikkati çekti. AB Komisyonu tarafından bugüne kadar yapılan güncellemelere bakıldığında FATF'ın liste kararlarının temel alındığı, bununla birlikte otomatik bir sürecin işletilmediği, AB'nin kendi dinamiklerinin de dikkate alınarak bir listeleme yapıldığı görüldü.

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