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Batı sadece konuşuyor, Putin parçalayıp yutuyor

Batı liderleri tehditlerde bulunurken Rusya Devlet Başkanı Putin, Güney Osetya, Abhazya ve Kırım'ın ardından Donetsk ve Luhansk'ı da işgal etti. Dönem Başkanlığını Rusya'nın yaptığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil olarak toplandı. Buradan da somut bir karar çıkmadı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Şubat 2022 07:13
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Batı sadece konuşuyor, Putin parçalayıp yutuyor

Dünya, aylardır Ukrayna'ya savaş açacağı ve işgal edeceği söylenen Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasını konuşuyor. ABD, NATO ve AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Rusya lideri Vladimir Putin, Rus ayrılıkçıların bulunduğu iki bölgeyi tanıdığını açıkladı. Putin'in emrinin ardından bölgeye "barış gücü" çatısı altında Rus askeri girdi. Ukrayna'ya az sayıda silah gönderen Batı ülkelerinin sadece tehditlerde bulunmasıyla, Putin beşinci işgalini gerçekleştirdi. Daha önce Güney Osetya, Abhazya ve Kırım'ı parçalayıp yutan Putin'in son lokması ise Donetsk ve Lugansk oldu. Rusya lideri ayrıca savaşa sonradan dahil olduğu Suriye'de askeri üslerle Rusya'nın tarihi "sıcak denizlere inme" hayalini gerçekleştirdi.

BMGK'DAN SONUÇ ÇIKMADI

Putin'in kararının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil olarak toplandı. Ancak dönem başkanlığını Rusya'nın yaptığı ve daimi üye olarak veto hakkı bulunan toplantıdan bir karar çıkmadı. Ülkeler temsilcileri, Moskova'yı sert şekilde uyarırken, Brezilya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise diplomasi ve itidal çağrısı yapmakla yetindi.

"İMPARATORLUK HAYALİ"

Toplantıda ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Putin'in Rus imparatorluğu topraklarına geri dönmeye çalıştığına işaret ederek, "1919'da değiliz, 2022'deyiz. BM, yeniden sömürgeleştirme değil, dekolonizasyon ilkesi üzerine kuruldu" dedi.

NATO: SALDIRI İÇİN HAZIRLAR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Rusya'nın kararlarından büyük endişe duyuyoruz" derken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise olağanüstü yapılan NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısının ardından şunları söyledi: "Birçok Rus askeri birliği şu anda muharebeye hazır şekilde konuşlandırılmış durumda. Birlikler kamplarından çıktılar, sahadalar ve saldırıya hazırlar. Şu anda gördüğümüz şey, zaten işgal edilmiş bir ülkenin daha fazla Rus askeri varlığıyla daha fazla işgal edilmiş olması. Saldırganlığa ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

"TAM BİR PARANOYAK"

Rusya'ya gün içinde birçok ülkeden tepki yağarken Hollanda Başbakanı Mark Rutte,Putin için "tam bir paranoyak" ifadelerini kullandı.

Bu arada Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Rusya'nın Ukrayna'da yeni tanıdığı iki cumhuriyetle imzaladığı anlaşmalar şunları kapsıyor:

> Ortak savunma

> Sınırlarının ortak korunması.

KAPAT [X]

> Tarafların birbirlerinin topraklarındaki askeri altyapı ve üsleri kullanma hakkı.

> Birbirlerinin devlet kurumları belgelerinin tanınması

> Finansal ve bankacılık sistemlerini desteklemek için Rus rublesi kullanılacak

> Süre: 10 yıl.

MOSKOVA DÜNYAYLA DALGA GEÇİYOR

"NATO'DAN VAZGEÇ, KIRIM'I İSE UNUT"

Rusya lideri Vladimir Putin, ilhak kararının ardından yeni açıklama yaptı. Askerlerine sınır ötesi yetkisinin parlamento tarafından verildiğini hatırlatan Putin, şöyle devam etti:

"Donbass bölgesindeki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. İki bölgedeki halkların iradesi kabul edilmeli. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit. Ukrayna nükleer yetkinliğini kısa sürede artırabilir. Askerlerimizin sınırı geçmesi bölgedeki gelişmelere bağlı olarak şekillenir." Kiev yönetimine de seslenen Rus lider, sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesini ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istedi. Diğer yandan Putin'in, "Rusya, eski Sovyet cumhuriyetlerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna hariç" açıklamasında bulunduğu da öne sürüldü.

MÜZAKERELERE HALA AÇIĞIZ

Rusya lideri Putin'in, Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıma kararının ardından, Moskova'dan dünyayla dalga geçer gibi açıklamalar geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Amerikalı mevkidaşım Antony Blinken ile görüşmeye hala hazırım. Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar bizi etkilemez, biz yaptırımlara alışkınız" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova "En zor anlarda bile diyoruz ki: Müzakerelere hazırız" ifadelerini kullanırken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise "Doğal olarak Rusya her düzeyde temaslara açık. Rusya-Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi bizim açımızdan istenmeyen bir durum olur" diye konuştu.

RUSYA BATI'DAN FİNANS BULAMAYACAK

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ilhak kararına ilişkin basın toplantısı düzenledi. "Putin daha da ileri giderse yaptırımlarımız artacak. 2014'teki yaptırımların daha ötesinde yaptırımlar uygulayacağız" diyen Biden şunları kaydetti: Rusya'nın iki büyük finans kuruluşuna yaptırım uyguluyoruz. Onları Batı finansından keseceğiz. Bundan böyle Batı'dan borç alamayacaklar. Putin'e yakın kişilere ve aile üyelerine de yaptırım getireceğiz. Bizim Rusya ile savaşmaya niyetimiz yok. Ancak NATO'ya verdiğimiz sözleri tutacağız, NATO'nun topraklarını koruyacağız. Müttefiklerimizle kararlılığımızı gösterdik. Meydan okumalara karşı netiz. Enerji sektöründe gerekli adımları atacağız.

SURİYE ŞANTAJI

Rusya'nın, Luhansk ve Donetsk işgali öncesi Washington'u, Suriye'den çıkmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Rusya'nın ABD kanadını Suriye'yi boşaltma ve TSK-Suriye Milli Ordusunun PKK bölgelerini tamamen ele geçirmekle tehdit ettiğini söyledi. Suriye'de konuşlu özel operasyon birimi ile Wagner milislerinin Luhansk-Donetsk bölgesine taşındığını kaydeden Hammadi "Humus-Şueyrat Üssü eğitim kampına dönüştürüldü. Buradan Ukrayna'ya götürülmek üzere rejim askerleri ve Şebbiha milis güçlerine özel eğitim veriliyor. Ukrayna'daki Rus güçlerine destek amacı ile bölgeye taşınacaklar" dedi. 2015 yılında Rusya'nın Suriye'yi fiilen işgal ettiğini ve bu sürecin ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştiğini hatırlatan Hamadi "Geçtiğimiz dönem Libya, Kosova, Gürcistan v.b farklı coğrafyalardaki gerilim dönemlerinde Suriye, ABD ile Rusya arasında baskı-pazarlık aracı olarak kullanıldı. Ukrayna krizinde de aynı durum devam ediyor. Putin son Donetsk - Luhansk işgali öncesi Batı'yı Suriye'deki güçlerini çekmekle tehdit etti. Rusya olmazsa Suriye'de haritanın değişeceğini, Türkiye destekli muhaliflerin özellikle PKK işgal bölgelerinde ilerleyeceğini ve hiçbir gücün bu durumu değiştiremeyeceğini muhataplarına iletti. Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Şoygu'nun Suriye ziyareti de aynı kapsamda Batı'ya açık bir mesaj niteliğindeydi" dedi. Yılmaz Bilgen

KADIN VE ÇOCUKLAR IZDIRAP ÇEKECEK

BM Güvenlik Konseyinde konuşan İngiltere'nin BM Temsilcisi Barbara Woodward, Londra'nın çok sert yaptırımlar uygulayacağını belirtti. Woodward "Rusya'nın seçtiği eylemlerin çok ağır sonuçları olacak. Ukrayna topraklarının işgal edilmesinin insani etkileri korkunç olacak. Kadınlar ve çocukların ızdırap çekeceğini biliyoruz. Bir BM üye ülkesinin toprak bütünlüğünün hasarının sonuçları olacak. Rusya güç yoluyla meseleyi çözmeye çalışıyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu konsey (BMGK) şimdi hiç olmadığı kadar sorumluluğu üstlenmeli. Konsey, barışı savunarak görevini yapmalı, ortak bir çağrı yapmalıdır. Her ülke Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararı kınamalı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımalıdır. Rusya bizi yolun sonuna getirdi" ifadelerini kullandı.

OSMAN SAĞIRLI

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