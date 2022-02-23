Yalan habere hapis

Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığındaki toplantıda düzenlemenin son şekli ele alındı. Edinilen bilgilere göre; kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine getirilmesi planlanan düzenleme, 3 ana başlıktan oluşuyor.

PLATFORMLARA YENİ SORUMLULUKLAR

İlk olarak sosyal medya platformlarına yeni sorumluluklar getiriliyor. Mevcut durumda 'tüzel' kişi sıfatına sahip olan sosyal medya şirketleri temsilcileri yapılacak düzenleme ile 'gerçek' kişi olacak. Böylelikle temsilcilikler sembolik olarak kalmayacak, daha işlevsel olacak.

YALAN HABERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

İkinci olarak, yalan haberin yayılmasının önüne geçilecek adımlar atılacak. Yalan haberleri bilerek ve sistematik bir şekilde yayanlara, hapis cezasına kadar varan yaptırımları getirilmesi planlanıyor. Bunların yanı sıra düzenleme ile internet medyasının yasal altyapısı da oluşturulacak. Böylelikle Basın İlan Kurumundan ilan almaları sağlanacak. Çalışanlar da basın yasasına tabi olacak. Yine, internet haber sitelerine dezenformasyonla mücadele kapsamında sorumluluklar getirilecek.

Ebru Karatosun-Türkiye Gazetesi