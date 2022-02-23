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Bankacı kocadan doktor eşine işkence! Tehdit etti, dövdü, hesabını boşaltıp altınları istedi

İstanbul'da 3 yıl önce diş doktoru olan E. A., bankacı B.Ç. evlendi. Eşinden araba almak için düğünde takılan altınları bozdurmasını teklif eden B.Ç., Eda A. tarafından 'Doktora yapıyorum bu nedenle ödeme yapacağım altınları bozdurmak istemiyorum' cevabını aldı. Bankacı olan B.Ç. eşinin hesaplarını gizlice kontrol etti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 23 Şubat 2022 08:25
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Bankacı kocadan doktor eşine işkence! Tehdit etti, dövdü, hesabını boşaltıp altınları istedi

Diş doktoru (30) E. A., ve bankacı (28) B.Ç., 2019 yılında evlenmeye karar verdi. Genç çift evlendikten sonra hesaplarında bulunan paralardan dolayı tartışmaya başladı. İddiaya göre B.Ç., eşine araba almak istediğini söyleyerek düğünde takılan altınların bir kısmını bozdurma teklifinde bulundu. Ancak E.A., doktora yaptığını bu nedenle okula yüklü miktarlarda ödeme yapacağını bu nedenle altınları bozdurmak istemediğini söyledi.

Hesabındaki paraları ve altınları biliyorum...

Aradan geçen bir süre sonra B.Ç., bu kez eşine evlenmeden önce hesabında yüksek miktarda ziynet eşya ve para olduğunu, bu durumu kendisine hiç bahsetmediğini söyledi. E.A., ise parayı eğitim masrafları için kullanacağını bu yüzden bahsetmediğini belirtti. Ancak genç adam kendisinin bankacı olduğu için öğrenebildiğini, parayı hesapta tutmak yerine vadeli hesapta değerlendirebileceğini söyleyerek eşinden biriktirdiği parayı istemeye başladı.

Eşine para ve altınları vermeyince...

E.A., eşinin teklifini kabul etmeyince iddiaya göre aralarında yine tartışmalar yaşanmaya başladı. Bunun üzerine E.A., hesaplarında bulunan paralardan farklı tarihlerde toplamda 65 bin lira verdi. Ancak eşi kendisine tüm paraları göndermesi için sürekli baskıda bulunarak yine iddiaya göre sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunuyordu. Çift arasında para yüzünden çıkan tartışmalar evlilik birliğini bozmaya devam edince akrabaları da tartışmalara şahit olmaya başladı.

Paraları vermezsen cenazen çıkar

B.Ç., son olarak eşine devlet bankasında işe girmek için başvuruda bulunduğunu, sürecin olumlu geçtiğini bu nedenle hesaplarındaki tüm paraları kendisine göndererek mal beyanında bulunacağını söyledi. E.A., daha önceden verdiği paraları istemesine rağmen eşinden alamayınca paraları vermek istemedi. Çift arasında para yüzünden çıkan kavgada B.Ç., 'Parayı ve altınları vermemenden dolayı işimden olursam seni öldürürüm. Para ve altınları göndereceksin yoksa cenazen çıkar' diyerek tehditler savurdu.

Para tartışması kavgaya döndü

Tehdit ve hakaretlere maruz kalan genç kadın eşinin baskısına dayanamayınca banka kasasında bulunan ziynet eşya ve paraları eşine teslim etti. B.Ç., bir süre sonra eşinden hesabında bulunan 98 bin lirayı da kendisine göndermesini istedi. Genç kadın ne kadar dirense de öfkeli koca internet bankacılığı üzerinden eşinin parlarını kendisine transfer etti. İkili arasında yaşanan tartışmalar bir süre sonra kavgaya dönüşünce B.Ç., farklı zaman dilimlerinde eşini darp etti.

Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Mağdur kadın üzerindeki tehdit ve hakaretlere dayanamayarak durumu emniyet güçlerine bildirdi. Eşinin kendisinden zorla paralarını aldığını, ölüm tehditlerine maruz kaldığını kişisel verilerini mesleğinden dolayı izinsiz kullandığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine B.Ç., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli eşini tehdit etmediğini, zorla parasını almadığını iftiraya maruz kaldığını belirtti.

44.5 yıl hapis cezası istendi

Savcılık olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda B.Ç.'nin eşine yönelik, 'eşe Karşı Basit Yaralama', 'Yol Kesmek Suretiyle Yağma', 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek', Başkasının Bir Malı Teslimi Alınmasına Karşı Koymaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağme' ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenledi. 44,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemende hakim karşısına çıkacak.

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