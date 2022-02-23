2 Kamu kurumu toplamda 55 personel almak için ilana çıktı
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ve Gazi Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Şubat 2022 08:53
Gazi Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Gazi Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 mart 2022
Gazi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022
Zeytinburnu Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz5 Kurum 234 personel almak için ilana çıktı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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