YÖK: Herkesin üniversiteli olması diye bir şey yok!

YÖK açıklamasında: YKS'de barajın kaldırılmasıyla daha fazla sayıda öğrenci tercihte bulunabilecek, ancak yerleştirme sürecinin kendisinde bir değişiklik yok! Eskiden olduğu gibi en yüksek puanlıdan, en düşü puanlıya doğru bir şekilde programlara yerleştirme yapılacak.

Herkesin üniversiteli olması diye bir şey yok. Kontenjan sınırlaması yine olacaktır. İfadeleri kullanıld.