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İstediği ilacı yazmayan doktoru darp etti! Valilikten kınama geldi

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kadın doktor, hastası tarafından darp edildi. Ankara Valiliğince yaşanan darp olayı hakkında sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hekimimize bir hasta tarafından yapılan menfur saldırıyla ilgili olarak fail hakkında gerekli adli soruşturma derhal başlatılmıştır. Valilik olarak saldırıyı nefretle kınar, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 17:17
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Olay, sabah saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği'nde meydana geldi. İddialara göre, tedavi olmak için hastaneye giden kadın hasta, tedavi olduğu doktoru Nöroloji Uzmanı E.G'den farklı bir ilaç yazmasını istedi. Doktor E.G. ise ilacı yazabilmesi için hastasına rapor alması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine doktor E.G. ile hastası arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hasta kadın, üzerine yürüdüğü doktorun kafasını birçok kez masaya ve duvara vurdu. Sonra da saldırgan hasta, doktor E.G.'nin suratına ve boğazına oturarak darp etti. Durumunun iyi olduğu öğrenilen doktor E.G.'nin tedavisine devam ediliyor.

'BENİ MASAYA, DUVARA VURDU'

Hastanede tedavisi devam eden Dr. Ebru Ergin Bakar, DHA muhabirine telefonda konuştu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakar, "Saldırgan bana bunu sistematik bir şekilde yaptı. Öyle 'Öfkeyle vurayım, saçını çekeyim' olayı değil bu. Aslında tartışmanın çıkabilecek önemli bir konusu da yoktu ki içeride zaten güvenlik vardı. Daha önceden de bize girişi hiç yapılmamış bir hastaydı. Psikiyatri ilacı yazdırmak istedi. Hastaya gerekli açıklamaları yaptım; fakat sonra bana 'Psikiyatri raporum var' dedi ama raporu yanında yoktu. Ben de raporu getirmesini istedim. Ardından eşiyle birlikte raporunu getirmek için odadan çıktılar. O arada da içerideki güvenlik dışarı çıktı. Bu da güvenliğin dışarı çıkmasını fırsat bilip içeri girip, beni darbetti" dedi.

Saldırı nedeniyle ciddi kafa travması yaşadığını anlatan Bakar, "Masaya, duvara her yere vurdu beni. 5 dakika boyunca saldırdı. Üzerime oturdu ve beni boğmaya çalıştı. Nefes alamadım. Nefes alamadığım için ölüyordum zaten. Kadını üzerimden kaldırdılar. Yüzümün, karnımın üzerine ayrı ayrı oturup durdu. Güvenlikleri çağırdıktan sonra da beni tehdit etti" diye konuştu.

Olayın ardından Dr. Bakar ile Feray Y.'nin, hastane polisine, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Doktor ve hastanın, soruşturma kapsamında savcılıkta ifade vereceği belirtildi.

Bakan Koca: "Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek, yerleri hapistir"

Ankara'da Nöroloji Uzmanı Doktor E.G.'nin darp edilmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl: "(Saldırıya uğrayan doktor) Bunların peşini bırakmamamız ve mücadele etmemiz lazım"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, dün Ankara Hastanesi'nde çalışan Dr. Ebru Ergin'in darp edilmesi hakkında, "Bunların peşini bırakmamamız ve mücadele etmemiz lazım. Bu mücadelenin neresinde destek vereceksek orada olacağız" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve aynı zamanda Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan Prof. Dr. Rahmi Kılıç'ın katılımıyla Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yükselme töreni gerçekleştirildi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. Erdöl, dün Doktor Ebru Ergin'in saldırıya uğradığını hatırlatarak, "Şiddete uğrayan doktorlarımız geçen yıl da olmuştu ama bu yıl 2 gün önce şiddete uğrayan bir meslektaşımız oldu. Bundan büyük üzüntü duyduğumuzu söylemek isterim. Maalesef bu tür olaylar bizleri üzüyor. Bunların peşini bırakmamamız ve mücadele etmemiz lazım. Bu mücadelenin neresinde destek vereceksek orada olacağız" açıklamasında bulundu.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç ise olaydan dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Bir arkadaşımız sağlıkta şiddet mağduru oldu. Ona geçmiş olsun diliyoruz. Bu konuda desteğini gördüğümüz bakanımıza, rektörümüze ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu.

Valilikten kınama geldi

Öte yandan Ankara Valiliğince yaşanan darp olayı hakkında sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hekimimize bir hasta tarafından yapılan menfur saldırıyla ilgili olarak fail hakkında gerekli adli soruşturma derhal başlatılmıştır. Valilik olarak saldırıyı nefretle kınar, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Bakan Koca'dan Ankara'da bir doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama
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