Ali Sunal ve eşi ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Geçen sene ailesiyle birlikte corona virüsüne yakalanan ve durumu ağırlaştığı için hastanelik olan Ali Sunal'dan bir kötü haber daha geldi. Sunal'ın eşi Nazlı Kurbanzade ile testi pozitif çıktı.

Ali Sunal ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif atlatarak karantina sürecini evde geçirdiği öğrenildi.

CORONAYA İLK YAKALANDIĞINDA HASTANELİK OLMUŞTU

Bir sene önce coronaya yakalanan ve durumu ağırlaştığı için hastanede tedavi gören Ali Sunal, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada "Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi" demişti.