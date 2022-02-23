Fazıl Say, Kılıçdaroğlu'nu değil, İmamoğlu'nu istedi

Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmaması gerektiğini söyledi. Say, "Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır." dedi.

Mesajında "Kılıçdaroğlu'nun ve tüm CHP'lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi.Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları. Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır." Fazıl Say'a bir takipçisi ise "Hemen tamamlamak isterim izninizle, ya da Mansur Yavaş olmalıdır." cevabını verdi.

Fazıl Say da bunun üzerine, "Evet olabilir.Emin değilim. İmamoğlu'nun tüm topluma etkisinin ve inandırıcılığının daha derin daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Bir kere;aday Kılıçdaroğlu olmamalı. Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur. Elbette Destekleriz. Ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır." ifadelerini kullandı.



