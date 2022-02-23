Dolar/TL 13,80 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 13,8076'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 13,7980 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 artışla 15,6470'ten, sterlin/TL yüzde 0,08 yükselişle 18,7670'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 96,1 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1340'tan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin risk iştahını düşürerek varlık fiyatlarında oynaklığı artırdığını belirtti.

Güvenli liman arayışının dolar talebini de artırdığını ve doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının döviz kurları üzerinde etkili olmayı sürdürebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.