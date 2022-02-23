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Ortaokul ve liselerde en çok talep gören seçmeli dersler belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaokullarda en çok tercih edilen seçmeli ders matematik, liselerde ise sosyal etkinlik oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 11:05
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Ortaokul ve liselerde en çok talep gören seçmeli dersler belli oldu

MEB'in Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencilerinin seçmeli derslerine ilişkin istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Bakanlık, ortaokul kademesinde öğrencilere seçmeli dersler konusunda zengin bir seçim hakkı sunuyor, 2014-2015'te ortaokul sınıflarında seçmeli ders sayısı 65-74 arasında iken bu yıl bu sayı 101'e yükseldi.

Ortaokul düzeyindeki yaklaşık 6 milyon öğrenci arasında en çok tercih edilen ders, 2 milyon 891 bin 442 öğrencinin seçtiği matematik uygulamaları oldu.

Öğrenciler birden fazla tercihte bulunabildi. Buna göre, seçmeli 101 ders arasından ilk 10'da tercih edilen dersleri, matematik uygulamalarının ardından sırasıyla 2 milyon 6 bin 698 öğrencinin tercih ettiği yabancı dil, 1 milyon 963 bin 581 öğrencinin seçtiği bilim uygulamaları, 1 milyon 208 bin 822 öğrencinin seçtiği spor ve fiziki etkinlikler, 861 bin 838 öğrencinin seçtiği yazarlık ve yazma becerileri, 807 bin 327 öğrencinin tercih ettiği Kuran'ı Kerim, 675 bin 83 öğrencinin seçtiği okuma becerileri, 645 bin 257 öğrencinin seçtiği Peygamberimizin hayatı, 414 bin 340 öğrencinin seçtiği zeka oyunları, 355 bin 653 öğrencinin seçtiği temel dini bilgiler oluşturdu.

- Çevre ve iklim değişikliği dersine yüksek talep

Ortaokul öğrencilerine girişimcilikten sosyal medyaya, sanat ve tasarımdan robotik sistemler ve tasarımlara, düşünme eğitiminden koroya kadar geniş bir yelpazede seçmeli ders imkanı sağlanıyor.

Öğrencilere gelecek 2022-2023 eğitim öğretim yılında, seçmeli dersler için yeni tercihler de sunulacak.

Ortaokul öğrencilerinin seçmeli dersleri arasındaki çevre eğitimi dersine iklim değişikliğinin de eklenmesiyle bu dersi seçen öğrenci sayısındaki artış da dikkati çekti. Bu kapsamda, gelecek eğitim öğretim yılında yeni müfredatla çevre eğitimi dersi yerine verilecek çevre ve iklim değişikliği dersini seçen öğrenci sayısı 33 bin 411'den 55 bin 674'e yükseldi.

Ortaokullarda aralarında Adıgece, Abazaca, Kurmanca, Zazaca, Lazca, Gürcüce, Boşnakça, Arnavutça'nın da bulunduğu yaşayan diller ve lehçeler seçmeli dersini 2021-2022 eğitim öğretim yılında 23 bin 28 öğrenci, 2022-2023 eğittim öğretim yılı için ise 24 bin 368 öğrenci talep etti.

- MEB, lise öğrencilerine 1013 farklı seçmeli ders sunuyor

Tüm lise türlerinde okuyan ve sayıları 6 milyonu bulan öğrencilerin de seçebileceği toplam 1013 farklı ders bulunuyor. Bu yıl liselilerden en çok talep gören, 1 milyon 761 bin 762 öğrencinin seçtiği sosyal etkinlik dersi oldu. Matematik dersi, liselerde 1 milyon 373 bin 915 öğrencinin tercihiyle ikinci sırada yer aldı.

Liseli öğrenciler de birden fazla tercihte bulunabildi. Liseli öğrencilerin en çok tercih ettiği ilk 10 ders, sosyal etkinlik ve matematiğin ardından sırasıyla 910 bin 507 öğrencinin seçtiği coğrafya, 655 bin 991 öğrencinin seçtiği Türk Dili ve Edebiyatı, 627 bin 267 öğrencinin seçtiği biyoloji, 595 bin 863 öğrencinin seçtiği fizik, 594 bin 241 öğrencinin seçtiği kimya, 452 bin 165 öğrencinin seçtiği temel dini bilgiler, 439 bin 801 öğrencinin seçtiği Peygamberimizin hayatı, 433 bin 348 öğrencinin seçtiği temel matematik dersleri oldu.

Psikoloji, hukuk, atletizm, astronomi ve uzay bilimleri gibi dersler de liseli öğrencilerin ilgili gösterdiği diğer alanlar olarak sıralandı.

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