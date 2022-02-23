Bartın'da köpeğe cinsel istismarla suçlanan sanığın yargılanması sürüyor

Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker'in geçici tutuklanması talep edildi
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker'in geçici tutuklanması talep edildi
SGK, görevde yükselmede bazı soruları iptal etti
SGK, görevde yükselmede bazı soruları iptal etti
Ortaokul ve liselerde en çok talep gören seçmeli dersler belli oldu
Ortaokul ve liselerde en çok talep gören seçmeli dersler belli oldu
Ukrayna krizi altını yükseltmeye devam ediyor, gram altın 841 TL
Ukrayna krizi altını yükseltmeye devam ediyor, gram altın 841 TL
Sağlıkçılara karşı işlenen suçlarda ceza artırımı Anayasaya uygun
Sağlıkçılara karşı işlenen suçlarda ceza artırımı Anayasaya uygun
Özel yetenekli öğrencilere destek veren BİLSEM sayısı 279'a yükseldi
Özel yetenekli öğrencilere destek veren BİLSEM sayısı 279'a yükseldi
Yeni tedavüle girecek banknotlardaki imzalar değişti
Yeni tedavüle girecek banknotlardaki imzalar değişti
İstediği ilacı yazmayan doktoru darp etti!
İstediği ilacı yazmayan doktoru darp etti!
İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı son başvuru günü uyarısı
İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı son başvuru günü uyarısı
Emniyet, 'swift' dolandırıcılığına karşı uyardı
Emniyet, 'swift' dolandırıcılığına karşı uyardı
MEB ilk kez paylaştı! Şüra'nın 52 kararı uygulamaya geçti
MEB ilk kez paylaştı! Şüra'nın 52 kararı uygulamaya geçti
Elektrik faturalarında yeni bir indirim daha gündemde
Elektrik faturalarında yeni bir indirim daha gündemde
Ukrayna krizi Türkiye'yi vurmaz
Ukrayna krizi Türkiye'yi vurmaz
Özel Harekat Şube Müdürü Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
Özel Harekat Şube Müdürü Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
Meteoroloji uyardı: Yağışla birlikte başlıyor - Haritalı
Meteoroloji uyardı: Yağışla birlikte başlıyor - Haritalı
Yumurta fiyatları neden düşmüyor?
Yumurta fiyatları neden düşmüyor?
YÖK Başkanı'ndan 'puanı düşük olanlar üniversiteye girecek' iddiasına yanıt
YÖK Başkanı'ndan 'puanı düşük olanlar üniversiteye girecek' iddiasına yanıt
Rusya'dan doğal gaz resti: Faturalar daha fazla artabilir
Rusya'dan doğal gaz resti: Faturalar daha fazla artabilir
Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Mobbinge uğradığını iddia eden avukata belediyeden 'uyarma' cezası
Mobbinge uğradığını iddia eden avukata belediyeden 'uyarma' cezası
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Genel Kurul, martta gece 24.00'e kadar çalışacak
Genel Kurul, martta gece 24.00'e kadar çalışacak
11 haftadır koronavirüs risk haritasındaki en iyi il
11 haftadır koronavirüs risk haritasındaki en iyi il
Yeni varyant, Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?
Yeni varyant, Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?
Öğrencisini döven öğretmene verilen cezaya itiraz kabul edildi
Öğrencisini döven öğretmene verilen cezaya itiraz kabul edildi
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için ülkeye dönüyor
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için ülkeye dönüyor
Bu proje dünyada tek: İlin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgileri çıkarıldı
Bu proje dünyada tek: İlin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgileri çıkarıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bartın'da köpeğe cinsel istismarla suçlanan sanığın yargılanması sürüyor

Bartın'da komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 13:32
Yazdır
Bartın'da köpeğe cinsel istismarla suçlanan sanığın yargılanması sürüyor

4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.D, tanıklar, Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile çeşitli hayvan hakları derneklerinin yetkilileri ve taraf avukatları katıldı.

İddiaya konu cep telefonu görüntüsünü çeken tanık Soner P, olay günü kazık tamiri için annesiyle tarlaya gittikleri sırada köpek sesleri duyduklarını söyledi.

Köpeğin bir yere takılı kaldığını düşünerek çevreye baktıklarında hayvanın sanık M.D'nin altında olduğunu gördüklerini ve cep telefonuyla görüntü çektiğini ifade eden Pişkin, kendilerini fark etmesiyle sanıkla tartışma yaşadıklarını anlattı.

Tanığın annesi Bahriye K. de tarlaya gittikleri sırada köpek sesi duymaları üzerine M.D'nin hayvana cinsel istismarda bulunduğunu gördüklerini söyledi.

Sanık M.D. ise köpeği tarlasına kendisinin almadığını, hayvanın kendi içeri girdiğini savunarak, "Toprağı oymuş, kendine yer yapmış. Ayağımda pantolon değil, lastikli don vardı." dedi.

Sanık avukatı, çekilen görüntünün özel mülkü ihlal edildiğinden delil sayılamayacağını savundu.

Müşteki olarak davaya katılan avukatlar da sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarını kabul etmediklerini, video kaydında ve tanık beyanlarında sanığın cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun açık olduğunu söyleyerek, en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık hakkında adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren mahkeme hakimi, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.

Öte yandan duruşma sonrası davaya katılan dernekler adına açıklama yapan Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Gökben Sarıkaya, M.D'nin savunmalarının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

İfadelere ve videoya dayanarak köpeğe cinsel saldırıda bulunulduğunun açık olduğunu dile getiren Sarıkaya, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

- Olay

Bartın'da 26 Temmuz 2021'de M.D'nin (66) tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak jandarmaya şikayette bulunmuştu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından "hayvana cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan M.D. adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmıştı. Önceki celsede, sanığın ev hapsinden muaf tutulmasına karar verilmişti.

Şüphelinin eyleminin, video görüntülerinden ve tanık beyanlarından "cinsel saldırı" niteliğinde olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, M.D'nin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır" maddesi gereğince cezalandırılması isteniyor.

KAPAT [X]

- Yeni yasa

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu, geçen yıl 14 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, önceki yasaya göre kabahat niteliğinde olan "hayvanlara işkence yapmak", "acımasız ve zalimce muamelede bulunmak", "hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak" ve "tecavüz etmek" fiilleri suç kapsamına alınmıştı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı
Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı
Ankara'daki okulda cinayet: Bahçe duvarından atlayarak girdi
Ankara'daki okulda cinayet: Bahçe duvarından atlayarak girdi
Kadının boynundaki altın kolyeyi kapıp kaçan şüpheliyi Yunus timi 4 dakikada yakaladı
Kadının boynundaki altın kolyeyi kapıp kaçan şüpheliyi Yunus timi 4 dakikada yakaladı
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi
Alkollü olmadığını kanıtlayan sürücü ehliyetini geri aldı
Alkollü olmadığını kanıtlayan sürücü ehliyetini geri aldı
Apartman görevlisine tecavüz edip öldüren fitness eğitmeninin cezası belli oldu
Apartman görevlisine tecavüz edip öldüren fitness eğitmeninin cezası belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Adana Bölge İdare Mahkemesi, direksiyon sınavında öğretmen verilen cezayı, usta öğretici ve kursiyerin ifadesinin alınmamış olması, olayla ilgili görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle iptal etti.
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor
Şef olarak çalışan personel de hiyerarşik sistemde yer aldıklarını belirterek 3600 ek gösterge talep ediyor
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?
2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi kadrosu ilanında yer alan özel şartların tespitinde etkisi olmayan davacının dört yıl sonra başlatılan soruşturma sonucunda görevle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı bulan Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı!
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar
28. Dönem Pomem ön sağlık aşaması ve diğer sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususları yayınlıyoruz.
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!
Son günlerde okullara proje okulu öğretmen atamaları ile onlarca yazı gelmektedir. Bu yazıların yazılması, kurumlara iletimi, öğretmenlere duyurulması, hepsi zaman ve emek isteyen, kırtasiye masrafı yaratan aşamalar. Bunun durdurulması ve uygulamanın adil bir sisteme büründürülmesi gerekmektedir.
Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor
Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor
350 bin civarındaki Türk Polis Teşkilatı mensupları, insan fizyolojisine, psikolojisine ve iş verimliliğine daha uygun olan 8 saat çalışma ve 24 saat dinlenme sistemi ile daha insani şartlarda görev yapmayı talep ediyor.
4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı
4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı
Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu yayımlandı
Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?
Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda rektör yardımcısının oğlunun sınavda kayrılarak alındığı iddia ediliyor
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Kumar baskınında çatıya kaçan şahsın savunması: Telefonum çekmiyor
Kumar baskınında çatıya kaçan şahsın savunması: Telefonum çekmiyor
Sancaktepe'de bir apartmanın çatı katında kumar oynadığı tespit edilen 42 kişiye para cezası uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Sarıgazi Mahallesi Ördek Sokak'taki bir apartmanın çatı katında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan polis, tombala oynatılmak üzere düzenlenmiş mekandaki kumar malzemelerine el koydu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Baba Vanga'nın Rusya ve Putin kehaneti şok etti!
Baba Vanga'nın Rusya ve Putin kehaneti şok etti!
RUSYA Ukrayna'da işgale başlayınca Baba Vanga kehanetleri yeniden gündem oldu. Balkanlar'ın Nostradamus'u" lakabıyla bilinen Baba Vanga, dünya Vladimir Putin ismini bilmezken ondan söz etmiş.