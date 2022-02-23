Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, marmara denizinde müsilaj yok açıklamasında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 13:36
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum:"Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir."
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız