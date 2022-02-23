Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum:"Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir."

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi."