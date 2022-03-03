8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanların yıpranma payı durumu

Soru: Merhaba, 09.06.1978 doğumluyum 21.05.1998 ile 21.11.1999 yılları arası askerlik hizmetimi yaptım. 20.12.2001 ile 20.12.2008 yılları arasında Uzman Erbaş olarak görev yaptım. 29.03.2009 tarihinden itibaren memur olarak çalışmaktayım. Askerlik borçlanması yapmadım. Benim öğrenmek istediğim şu; benim 19 ay Uzman Erbaşlıktan yıpranma sürem var ama HİTAP hizmet programın da emeklilik için bu sürenin yarısı olan 9 ay 15 gün emekliliğini öne çeker diye gözüküyor. 19 ayın tamamından neden yararlanamıyorum yaklaşık 1 yıl ediyor birde askerlik borçlanması yaparsam emekliliğimi nasıl etkiler teşekkürler.

Detaylar:

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Kademeli yaş grubuna dahil olunması şartları:

5434 hükümlerine göre, kademeli yaş grubuna, yani 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne girilebilmesi için memurun 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresinin en az 3 yıl olması (yıpranma süresi, işçi, esnaflık süreleri de dahil olarak) ve gerek bu tarihten gerekse 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmış hizmetlerinin olması gerekir.

Bu kapsama girenlerden yıpranma payı olan hizmetleri yapanların yıpranma paylarının tamamı emeklilik yaş gruplarını tespitinde kullanılır ve yıpranma paylarının tamamı emeklilik yaş gruplarından indirilir, yani emeklilik yaş tarihlerini öne alır.

Kademeli yaş grubu dışında kalanlar;

8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş hizmet süreleri olmayanlar ise 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü kapsamında olurlar.

Bu kapsamda olanların emeklilik yaş grupları kadın ise 58, erkek ise 60 yaş dolumudur ve 25 yıl hizmet gerekir.

Yine bu kapsamda olanların yıpranma payları emeklilik yaş gruplarını belirlemede kullanılmaz, sadece 58 veya 60 yaş grubundan yıpranma paylarının 3 yılı geçmemek üzere yarısı bu yaşlardan indirilir. Yani, en fazla 58 yaş 55 yaş olur, 60 yaş da 57 yaş olur. En fazla 3 yıl emeklilik yaş tarihi öne alınır.

Askerlik süresini borçlanmak 8 Eylül 1999 tarihinden önceki mevzuata tabi olunmasını sağlar mı?

8 Eylül 1999 tarihinden önceki mevzuata tabi olunması için mutlaka fiili çalışma olması gerekli olduğundan sağlamaz. Dolayısıyla yıpranma payının uygulanmasında yaş öne çekilmez ve avantaj sağlamaz. Bu durumda olanlarda askerlik süresini borçlanmak sadece hizmet süresini artırır.

Bu bağlamda durumunuz hakkında değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:

Sizin uzman erbaş kanununa tabi göreve başlamanız 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olduğundan 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmüne tabi olursunuz. Bu hüküm gereği de yıpranma payının sadece 3 yılı geçmemek üzere yarısı yaştan indirilmesi gerektiğinden hakkınızda uygulanan işlemin, dolayısıyla SGK Hitap programı uygulamasının doğru olacağını değerlendirmekteyiz.

Askerlik borçlanması yapmanız halinde de emeklilik yaş tarihinizin değişmeyeceğini, sadece hizmet sürenizin artmasını sağlayacağını, değerlendirmekteyiz.

İlgili hükümler;

5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü;

"Madde 39 - Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:

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b) 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,

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(b) ve (ç) fıkralarında gösterilenlerden 32 nci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden; eklenilen bu sürenin üç yıldan çok olmamak üzere yarısı indirilir."

5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü;

"Geçici Madde 205 -.

32 inci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiili hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır."