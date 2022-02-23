Senegal'de şehit olan Şube Müdürü son yolculuğuna uğurlanıyor
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlanıyor
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Şubat 2022 15:28
Senegal'deki görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Koruma Dairesi Başkanlığı önünde gerçekleştirilen törene Eren'in ailesi yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız