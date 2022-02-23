Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, taksi ile Anadolu-Avrupa kıta geçişlerinde Avrasya Tüneli'nin kullanılmasının talep edilmesi durumunda, yolcudan Avrasya Tüneli geçiş ücretine ilaveten, çalışma bölgelerine dönüş yapmak zorunda oldukları için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanan köprü geçiş ücretinin alınması gündeme geldi.

İBB tarafından, taksi yolculuklarında boğaz köprüleri, Avrasya Tüneli, otoyol veya otogar gibi bölgelerin ücretinin yolcudan talep edilmesi durumunda, taksimetre ücretinin yanı sıra kullanmış olduğu geçiş ücretinin de alınması, ancak yolculuğunu tamamlamış kişilerden, "geri dönüş" adı altında köprü, otoyol veya tünel gibi ücretlerin istenmemesi konusu teklife sunuldu.

- "Taksici esnafı 'Karşıya geçmem' diyebilir"

Teklif hakkında söz alan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu, ücretli otobanlar ve yollar konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Geçtiği yol kadar ücretin ödenmesini kabul eden Aksu, şöyle konuştu:

"Fakat köprüler hakkında bir sıkıntı var. İstanbul'da yaklaşık 1000'e yakın taksi durağımız var. 500 küsur tanesi bildiğimiz kadarıyla Büyükşehir Belediyemiz tarafından ruhsatlandırılmış. Diğerleri de ruhsata müracaat etmiş veya ruhsatsız çalışan duraklar var hem Anadolu Yakası'nda hem Avrupa Yakası'nda. Şimdi bir önceki Ulaştırma Bakanlığımızın uygulamasında, yaka değiştirdiğiniz zaman tek ücret alınıyordu, şimdi çift yönlü ücret alınıyor ama ücret ikiye bölünmüş oldu. Aslında değişen bir şey yok. Biz de federasyon olarak hem gidiş hem dönüş ücretinin alınmasını talep ediyoruz."

Bundan sonra taksilere yönelik şikayet sayısının artacağına işaret eden Aksu, "Taksici esnafımız veya emekçi şoför kardeşimiz, bir yakadan diğer yakaya geçerken dönüş ücretinin verilmeyeceği kararı bu masada çıkarsa 'Ben karşıya geçmem' diyebilir. Şikayetler olur. Yolcumuz ile taksicimiz arasında hoş olmayan ifadeler kullanılabilir. Bu bizim doğal hakkımızdır. Aslında eskiden de böyleydi. Şimdi bu uygulamanın gidiş dönüş şeklinde alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sunulan teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.