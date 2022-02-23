Para ile tez yazan ve yazdıranlara uyarı: Hapis cezası var

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Hepsi ayrı ayrı fiyatlandırılıyor, öğrencinin isteğine göre bitirme tezine dönüştürülüyor.

'Danışmanlık' adı altında hizmet veren dolandırıcılar, para karşılığı akademik tez yazıyor. Kolay yoldan akademik unvan isteyenler, yüksek fiyatlar ödeyerek tez sahibi oluyor.

"3 ile 10 yıl arasında hapis cezası var"

Parayla tez yazımının suç olduğunu söyleyen Avukat Emel Özbek İrem, "Bu durum Türk Ceza Kanunu'nda dolandırıcılık suçunu oluşturur. Üstelik bir de nitelikli dolandırıcılıktan yargılanırsınız ve 3 ile 10 yıl arasında hapis cezası vardır. Sadece bununla kalmaz hem akademisyenlikten olursunuz hem de teziniz iptal olabilir" dedi.

Öğrencilere internetten ulaşıyorlar

Dolandırıcılar internet siteleri ve sosyal medya reklamları yoluyla öğrencilere ulaşıyor. Tez fiyatları 6 bin liraya kadar çıkıyor.

Türk Ceza Kanunu'na göre tezi yazan da yazılmasını talep eden de aynı suçu işlemiş sayılıyor.

"Hakkımızın yenildiğini düşünüyorum"

Binbir zorlukla tez yazan öğrenciler de durumdan şikayetçi. O öğrencilerden biri, "Birçok öğrencinin canını sıkan bir durum. Hakkımızın yenildiğini düşünüyorum. Hiç hoş bir durum değil" açıklamasını yaptı.

Başka bir öğrenci ise şunları söyledi:

"Emek vererek yazdığımız tezi parayla yazdırıp mezun oluyorlar. Bu yaptıkları büyük bir saygısızlık."

İntihal yapmak da suç sayılıyor

Yalnızca parayla tez yazdırmanın değil, intihal yapmanın da hukuki yaptırımı olduğunu söyleyen İrem, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre de bir kimsenin eserinden ismini zikretmeksizin bir kısmını ya da tamamını alıntı yaptığınızda 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilebilirsiniz. Ayrıca tazminat davası da açılabilir" diye uyardı.

Uzmanlar, tez danışmanlığı veren sitelere itibar edilmemesi konusunda uyarıyor.

Haber: Ayşegül Çoban