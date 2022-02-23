XRP Ripple Davasında Son Durum!
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XRP Ripple Davasında Son Durum!
Son yıllarda kripto
para dünyasında en çok konulardan biri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa
Komisyonu'nun (SEC) Ripple şirketine ve şirketin iki üst düzey yöneticisine
karşı açtığı dava oldu.
Bu yazıda, SEC'in Ripple
(XRP) davasını sizler için ele alacak ve davanın son durumundan bahsedeceğiz.
Ripple davası nedir?
Bilindiği gibi, 2012'de Ripple Labs tarafından geliştirilen Ripple (XRP), bir
ödeme ağı sistemi ve kripto para birimidir. Ripple, büyük miktarda varlık ve
para transferlerinin hızlı, güvenilir ve ucuz şekilde blok zincir üzerinden
yapılabilmesini amaçlamaktadır. Böyle söyleyince Ripple'ın sistemi Bitcoin
(BTC) blok zincirine benzetilebilir. Ancak Bitcoin (BTC) ile Ripple
(XRP) arasında çok temel bir fark vardır: Ripple, merkeziyetsiz değildir. XRP,
blok zincir üzerinde işlem görmesine rağmen neredeyse bütün defterler Ripple
Labs tarafından yönetilmektedir.
Ripple (XRP), bir zamanlar piyasa değeri bakımından Bitcoin'den sonra en değerli
ikinci kripto para birimiydi. Sonraları da Bitcoin ve Ethereum ile beraber adından
en çok söz ettiren, en değerli kripto para birimi oldu. Ancak bu durum, SEC'in
Ripple'a karşı dava açmasıyla beraber değişti.
Ripple, yasal sorunlarla boğuşmaya aslında 2018'de başlamıştı. O yıl yatırımcılar
tarafından Ripple'a karşı bir toplu dava açıldı. Davacılar, Ripple'ın "milyarlarca
XRP yarattığını" ve daha sonra "aslında hiç bitmeyen bir ilk coin
arzı (ICO)" ile bunları satarak kar elde ettiğini öne sürüyordu. 21 Aralık
2020 tarihinde ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), benzer bir
iddia ile Ripple ve iki yöneticisine karşı dava açtı. Bu dava, o günden beri
devam ediyor.
SEC'in iddiasına göre Ripple'ın kurucu ortağı, yönetim kurulu başkanı ve eski
CEO'su Christian Larsen ile şirketin mevcut CEO'su Brad Garlinghouse, şirketin
işlerini finanse etmek için kayıtdışı dijital menkul kıymet teklifi yoluyla
yatırımcılara XRP coin satarak 1,3 milyar doların üzerinde sermaye toplamıştı.
SEC, Christian Larsen ile Brad Garlinghouse'un kayıt dışı olarak değerlendirdikleri
XRP satışından yaklaşık 600 milyon dolarlık kişisel gelir elde ettiklerini de
öne sürüyordu.
SEC'in Ripple davasındaki tartışma konusu ise Ripple'ın bir menkul kıymet olup
olmadığı. SEC regülasyonlarına göre, bütün menkul kıymetler, komisyona kaydedilmelidir.
Ripple (XRP) kripto para birimini de bir menkul kıymet olarak değerlendiren
SEC, bu yüzden Ripple ICO'sunu kayıt dışı saymıştır. Ripple ise buna, Bitcoin
(BTC) ile Ethereum'un (ETH) menkul kıymet olarak değerlendirilmediğini örnek
göstererek karşı çıkmaktadır.
Ripple davasında son durum
Ripple davası şu an keşif aşamasındadır. 28 Şubat 2022 tarihinde sona erecek
olan keşif aşamasında Ripple lehine çeşitli gelişmeler yaşandı. Bunlardan en
önemlisi, yargıç Sarah Netburn'ün önemli deliller içerebileceği gerekçesiyle
SEC'in Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) hakkındaki iç yazışmalarını Ripple ile
paylaşılmasına hükmetmesi geliyordu.
Şimdi SEC, 17 Şubat 2022'ye kadar; Ripple ise 25 Şubat 2022'ye kadar savunmalarını mahkemeye sunacak.
Ripple davasının ne zaman sonuçlanacağı kesin olmamakla beraber 2022 yılı içinde sona ermesi bekleniyor.