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XRP Ripple Davasında Son Durum!

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 23 Şubat 2022 17:34
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XRP Ripple Davasında Son Durum!

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XRP Ripple Davasında Son Durum!

Son yıllarda kripto para dünyasında en çok konulardan biri ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ripple şirketine ve şirketin iki üst düzey yöneticisine karşı açtığı dava oldu.

Bu yazıda, SEC'in Ripple (XRP) davasını sizler için ele alacak ve davanın son durumundan bahsedeceğiz.

Ripple davası nedir?

Bilindiği gibi, 2012'de Ripple Labs tarafından geliştirilen Ripple (XRP), bir ödeme ağı sistemi ve kripto para birimidir. Ripple, büyük miktarda varlık ve para transferlerinin hızlı, güvenilir ve ucuz şekilde blok zincir üzerinden yapılabilmesini amaçlamaktadır. Böyle söyleyince Ripple'ın sistemi Bitcoin (BTC) blok zincirine benzetilebilir. Ancak Bitcoin (BTC) ile Ripple (XRP) arasında çok temel bir fark vardır: Ripple, merkeziyetsiz değildir. XRP, blok zincir üzerinde işlem görmesine rağmen neredeyse bütün defterler Ripple Labs tarafından yönetilmektedir.

Ripple (XRP), bir zamanlar piyasa değeri bakımından Bitcoin'den sonra en değerli ikinci kripto para birimiydi. Sonraları da Bitcoin ve Ethereum ile beraber adından en çok söz ettiren, en değerli kripto para birimi oldu. Ancak bu durum, SEC'in Ripple'a karşı dava açmasıyla beraber değişti.

Ripple, yasal sorunlarla boğuşmaya aslında 2018'de başlamıştı. O yıl yatırımcılar tarafından Ripple'a karşı bir toplu dava açıldı. Davacılar, Ripple'ın "milyarlarca XRP yarattığını" ve daha sonra "aslında hiç bitmeyen bir ilk coin arzı (ICO)" ile bunları satarak kar elde ettiğini öne sürüyordu. 21 Aralık 2020 tarihinde ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), benzer bir iddia ile Ripple ve iki yöneticisine karşı dava açtı. Bu dava, o günden beri devam ediyor.

SEC'in iddiasına göre Ripple'ın kurucu ortağı, yönetim kurulu başkanı ve eski CEO'su Christian Larsen ile şirketin mevcut CEO'su Brad Garlinghouse, şirketin işlerini finanse etmek için kayıtdışı dijital menkul kıymet teklifi yoluyla yatırımcılara XRP coin satarak 1,3 milyar doların üzerinde sermaye toplamıştı. SEC, Christian Larsen ile Brad Garlinghouse'un kayıt dışı olarak değerlendirdikleri XRP satışından yaklaşık 600 milyon dolarlık kişisel gelir elde ettiklerini de öne sürüyordu.

SEC'in Ripple davasındaki tartışma konusu ise Ripple'ın bir menkul kıymet olup olmadığı. SEC regülasyonlarına göre, bütün menkul kıymetler, komisyona kaydedilmelidir. Ripple (XRP) kripto para birimini de bir menkul kıymet olarak değerlendiren SEC, bu yüzden Ripple ICO'sunu kayıt dışı saymıştır. Ripple ise buna, Bitcoin (BTC) ile Ethereum'un (ETH) menkul kıymet olarak değerlendirilmediğini örnek göstererek karşı çıkmaktadır.

Ripple davasında son durum

Ripple davası şu an keşif aşamasındadır. 28 Şubat 2022 tarihinde sona erecek olan keşif aşamasında Ripple lehine çeşitli gelişmeler yaşandı. Bunlardan en önemlisi, yargıç Sarah Netburn'ün önemli deliller içerebileceği gerekçesiyle SEC'in Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) hakkındaki iç yazışmalarını Ripple ile paylaşılmasına hükmetmesi geliyordu.
Şimdi SEC, 17 Şubat 2022'ye kadar; Ripple ise 25 Şubat 2022'ye kadar savunmalarını mahkemeye sunacak.
Ripple davasının ne zaman sonuçlanacağı kesin olmamakla beraber 2022 yılı içinde sona ermesi bekleniyor.

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