Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecekti, toplantı ertelendi
Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklamasının, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelendiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Şubat 2022 17:45
Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir." bilgisine yer verildi.
Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/bCI7tKfWeCT.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) February 23, 2022