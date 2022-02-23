Ak Partili Akbaşoğlu'ndan '3600, sözleşmeli personel ve EYT' açıkaması
Ak Partili Akbaşoğlu'ndan '3600, sözleşmeli personel ve EYT' açıkaması
PTT'den Akşener'in HGS iddialarına açıklama
PTT'den Akşener'in HGS iddialarına açıklama
Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecekti, toplantı ertelendi
Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecekti, toplantı ertelendi
Para ile tez yazan ve yazdıranlara uyarı: Hapis cezası var
Para ile tez yazan ve yazdıranlara uyarı: Hapis cezası var
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme
Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme
10 soruda KDV indirimine ilişkin merak edilenler
10 soruda KDV indirimine ilişkin merak edilenler
Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Hakim savcılar için uygulanan yemek ücreti avukatlar için de uygulanacak
Hakim savcılar için uygulanan yemek ücreti avukatlar için de uygulanacak
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker'in geçici tutuklanması talep edildi
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker'in geçici tutuklanması talep edildi
SGK, görevde yükselmede bazı soruları iptal etti
SGK, görevde yükselmede bazı soruları iptal etti
Ortaokul ve liselerde en çok talep gören seçmeli dersler belli oldu
Ortaokul ve liselerde en çok talep gören seçmeli dersler belli oldu
Ukrayna krizi altını yükseltmeye devam ediyor, gram altın 841 TL
Ukrayna krizi altını yükseltmeye devam ediyor, gram altın 841 TL
Sağlıkçılara karşı işlenen suçlarda ceza artırımı Anayasaya uygun
Sağlıkçılara karşı işlenen suçlarda ceza artırımı Anayasaya uygun
Özel yetenekli öğrencilere destek veren BİLSEM sayısı 279'a yükseldi
Özel yetenekli öğrencilere destek veren BİLSEM sayısı 279'a yükseldi
Yeni tedavüle girecek banknotlardaki imzalar değişti
Yeni tedavüle girecek banknotlardaki imzalar değişti
İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı son başvuru günü uyarısı
İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı son başvuru günü uyarısı
Emniyet, 'swift' dolandırıcılığına karşı uyardı
Emniyet, 'swift' dolandırıcılığına karşı uyardı
MEB ilk kez paylaştı! Şüra'nın 52 kararı uygulamaya geçti
MEB ilk kez paylaştı! Şüra'nın 52 kararı uygulamaya geçti
Elektrik faturalarında yeni bir indirim daha gündemde
Elektrik faturalarında yeni bir indirim daha gündemde
Ukrayna krizi Türkiye'yi vurmaz
Ukrayna krizi Türkiye'yi vurmaz
Özel Harekat Şube Müdürü Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
Özel Harekat Şube Müdürü Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
Meteoroloji uyardı: Yağışla birlikte başlıyor - Haritalı
Meteoroloji uyardı: Yağışla birlikte başlıyor - Haritalı
Yumurta fiyatları neden düşmüyor?
Yumurta fiyatları neden düşmüyor?
YÖK Başkanı'ndan 'puanı düşük olanlar üniversiteye girecek' iddiasına yanıt
YÖK Başkanı'ndan 'puanı düşük olanlar üniversiteye girecek' iddiasına yanıt
Rusya'dan doğal gaz resti: Faturalar daha fazla artabilir
Rusya'dan doğal gaz resti: Faturalar daha fazla artabilir
Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı
Mobbinge uğradığını iddia eden avukata belediyeden 'uyarma' cezası
Mobbinge uğradığını iddia eden avukata belediyeden 'uyarma' cezası
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ak Partili Akbaşoğlu'ndan '3600, sözleşmeli personel ve EYT' açıkaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Şu anda Çalışma Bakanlığımız, ilgili paydaşlarla 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmayı yapıyor. Ardından sözleşmeli personel ve EYT'li kardeşlerimizin durumu gelecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 18:20
Yazdır
Ak Partili Akbaşoğlu'ndan '3600, sözleşmeli personel ve EYT' açıkaması

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in kalp krizi geçirerek vefat ettiğini anımsattı.

Dervişoğlu, Eren'e Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun artık toplumsal bir sorun olduğunu dile getiren Dervişoğlu, devletin vatandaşına karşı adil olması gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin, EYT'liler için bir çalışma yaptığını aktaran Dervişoğlu, "Kanun çıktığında prim ve gün sayısını dolduranlara da emeklilik hakkı gelebilecekmiş. Çalışma bu yöndeymiş. Bize göre bu çalışma yetersizdir. Yirmi beş yıl beş bin dört yüz elli günü dolduran, emeklilik hakkını kazanmalıdır." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasındaki olası bir savaşta tüm dünyada olduğu Türkiye'de de doğal gaz dengelerinin değişeceğini, gaz fiyatlarının artacağını, iç piyasada ham madde sıkıntısı yaşanabileceğini ifade eden Dervişoğlu, "Tüm bu riskler ciddi bir biçimde değerlendirilmelidir. Hükümet, muhtemel bir savaşta vatandaşımızı daha da zora sokabilecek durumları önceden tespit ederek o alanlarda politika geliştirmek sorumluluğunda olduğunu unutmamalıdır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Rusya-Ukrayna krizine ilişkin, "Başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, AGİT ve Birleşmiş Milletler (BM) krizin giderilmesi bakımından her zaman olduğu gibi yine sınıfta kalmıştır." diye konuştu.

Ukrayna'nın soğuk savaşı anımsatan blok politikalarına, emperyalist amaçlara kurban edilmemesi gerektiğini belirten Akçay, "Ukrayna bağımsız ve egemen bir devlettir, hiçbir küresel güç mücadelesinin satranç tahtası da olmamalıdır. Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğünün korunması Türkiye'nin jeopolitik güvenliği ve bölgenin istikrarı bakımından kaçınılmaz bir mecburiyettir. Karadeniz'in güvenliği Türkiye'nin güvenliği demektir. Orta Asya'nın istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır. Orta Doğu'nun huzura kavuşmasının yolu da Türkiye'den geçmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Akçay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Özel Harekat Şube Müdürü Eren'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

- Beştaş ile Akçay arasında "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" tartışması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Kırklar Dağı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına yapılmak istenen "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" için ağaç dikim çalışmaları başladığını anımsattı.

MHP İl Başkanlığının özel bir firmaya ait kepçeyle fidanların dikileceği alanda kazı çalışması yaptığını aktaran Beştaş, "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı diye isim koyduğunuz yer Diyarbakır halkınındır. Halka sormadan isim koyma yöntemleri çok eskilerde kaldı." ifadesini kullandı.

Akçay ise Beştaş'ın Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na ilişkin açıklamasını "kışkırtıcı ve hadsiz" olarak tanımlayarak "Bu bölücü, ötekileştirici ve tahrik edici bir dildir." dedi.

MHP Diyarbakır İl ve ilçe teşkilatlarının hatıra ormanı yapılması yönünde bir karar aldığını aktaran Akçay, bu konuda HDP'den izin almaları gerekmediğini söyledi.

KAPAT [X]

Beştaş ise tahrik etmek için bu cümleleri kurmadığını savunarak şu ifadelerini kullandı:

"Diyarbakır halkının düşüncelerini ve duygularını, Diyarbakır'da iktidarda olan bir parti olarak burada ifade ettim. Devlet Bahçeli'nin bir yerde hatıra ormanı açmayacağını söylemiyoruz. Bunun yerinin Diyarbakır olmadığını söylüyorum. Diyarbakır halkı haftalardır 'Biz kabul etmiyoruz.' diyor. Eğer halkın sözlerine kulak verecek olursanız, bunu dikkate alırsınız. Biz herhangi bir saygı sınırları aşmadık. Şimdi biz Selahattin Demirtaş hatıra ormanını Osmaniye'ye diksek ne dersiniz?"

Akçay da MHP'nin Anadolu'nun her yerinde etkinlik yapabileceğini, bir siyasi partinin başka bir siyasi partiye ne yapıp yapamayacağını söyleyemeyeceğini belirtti.

- "Yürütme organı bizim bu uyarılarımızı dikkate almadı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Rusya-Ukrayna krizinin derinleştiğine işaret ederek Rusya'nın müdahalelerini tasvip etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Krizin sonlandırılması noktasında BM'ye de görev düştüğünü dile getiren Altay, hükümetin bu konuda yaptığı temaslarla ilgili TBMM'yi bilgilendirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin iki ülke arasındaki krizin sonuçlarına hazırlıksız yakalanmaması gerektiğini vurgulayan Altay, "Biz AK Parti'yi, daha doğrusu yürütme organını geçmişte müteaddit defa uyardık. Tedarikler noktasında bir ya da bir iki ülkeye bağımlılığın Türkiye'nin ekonomik özgürlüğü bakımından, bölgedeki istikrar ve içerideki yaşanabilecek olası sorunlar bakımından riskli olduğunu söyledik. Bugüne kadar yürütme organı bizim bu uyarılarımızı dikkate almadı." diye konuştu.

Doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerini kınayarak devletin görevinin doktorları ve sağlık çalışanlarını koruyabilmek olduğunu ifade eden Altay, "Doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza hem özlük hakları bakımından on numara bir yasa yapmalıyız hem de şiddete karşı tam güvence yasasını çıkarmalıyız." dedi.

Altay, Hayrettin Eren'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Eren'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Yerli ve milli Türkiye ekonomi modelinin hayata geçirildiğini söyleyen Akbaşoğlu, bu konuda açıkladıkları beş önemli adımdan "asgari ücretliler ile memur ve emeklilerinin durumuyla ilgili maaş düzenlemesi" konularını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akbaşoğlu, "Şu anda Çalışma Bakanlığımız, ilgili paydaşlarla 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmayı yapıyor. Ardından sözleşmeli personel ve EYT'li kardeşlerimizin durumu gelecek." bilgisini verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faturalara ilişkin çalışmasına da değinen Akbaşoğlu, "1 Mart itibarıyla inşallah, faturaların indirildiği bir sürece hep beraber muhatap olacağız. Bu manada işçimizi, çiftçimizi, emeklimizi, memurumuzu, esnafımızı, sanayicimizi velhasıl toplumun bütün kesimlerini desteklemek suretiyle yolumuza devam edeceğiz ve her kesimin de alım gücünü artırarak refah düzeyini yükselteceğiz. Bu konuda en ufak bir şüphenin olmamasını arzu ediyorum. İnşallah Haziran 2023'te yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı, karşısına çıkan ittifakı geçecek; o konuda en ufak bir şüphe söz konusu değil arkadaşlar." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Dışişleri'nden Türk balıkçıların yaralandığı olayla ilgili Yunanistan'a nota
Dışişleri'nden Türk balıkçıların yaralandığı olayla ilgili Yunanistan'a nota
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Ukrayna krizini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Ukrayna krizini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le görüştü
Kamu Denetçiliği 2021 raporunu görüşecek karma komisyon başkanlığına seçim yapıldı
Kamu Denetçiliği 2021 raporunu görüşecek karma komisyon başkanlığına seçim yapıldı
'İYİ Parti olmasaydı büyükşehirler ne olacaktı arada hatırlatmak lazım'
'İYİ Parti olmasaydı büyükşehirler ne olacaktı arada hatırlatmak lazım'
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı

Bu Habere Tepkiniz

Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Adana Bölge İdare Mahkemesi, direksiyon sınavında öğretmen verilen cezayı, usta öğretici ve kursiyerin ifadesinin alınmamış olması, olayla ilgili görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle iptal etti.
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor
Şef olarak çalışan personel de hiyerarşik sistemde yer aldıklarını belirterek 3600 ek gösterge talep ediyor
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?
2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi kadrosu ilanında yer alan özel şartların tespitinde etkisi olmayan davacının dört yıl sonra başlatılan soruşturma sonucunda görevle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı bulan Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı!
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar
28. Dönem Pomem ön sağlık aşaması ve diğer sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususları yayınlıyoruz.
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!
Son günlerde okullara proje okulu öğretmen atamaları ile onlarca yazı gelmektedir. Bu yazıların yazılması, kurumlara iletimi, öğretmenlere duyurulması, hepsi zaman ve emek isteyen, kırtasiye masrafı yaratan aşamalar. Bunun durdurulması ve uygulamanın adil bir sisteme büründürülmesi gerekmektedir.
Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor
Polisler, 8/24 genelgesinin uygulanmasını talep ediyor
350 bin civarındaki Türk Polis Teşkilatı mensupları, insan fizyolojisine, psikolojisine ve iş verimliliğine daha uygun olan 8 saat çalışma ve 24 saat dinlenme sistemi ile daha insani şartlarda görev yapmayı talep ediyor.
4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı
4 bin 22 Kariyer Uzmanı ile görüşülerek hazırlanan rapor yayımlandı
Merkez Kariyer Uzmanlık Sistemi Saha Araştırması Raporu yayımlandı
Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?
Rektör yardımcısının oğlu sınavda kayırıldı mı?
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda rektör yardımcısının oğlunun sınavda kayrılarak alındığı iddia ediliyor
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Kumar baskınında çatıya kaçan şahsın savunması: Telefonum çekmiyor
Kumar baskınında çatıya kaçan şahsın savunması: Telefonum çekmiyor
Sancaktepe'de bir apartmanın çatı katında kumar oynadığı tespit edilen 42 kişiye para cezası uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Sarıgazi Mahallesi Ördek Sokak'taki bir apartmanın çatı katında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan polis, tombala oynatılmak üzere düzenlenmiş mekandaki kumar malzemelerine el koydu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
Baba Vanga'nın Rusya ve Putin kehaneti şok etti!
Baba Vanga'nın Rusya ve Putin kehaneti şok etti!
RUSYA Ukrayna'da işgale başlayınca Baba Vanga kehanetleri yeniden gündem oldu. Balkanlar'ın Nostradamus'u" lakabıyla bilinen Baba Vanga, dünya Vladimir Putin ismini bilmezken ondan söz etmiş.