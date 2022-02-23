Bakan Koca'dan doktoru darp eden zanlıyı tutuklayan yargıya teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nörolog doktoruna yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs tutuklandığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 19:01
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nörolog arkadaşımıza yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli nörolog arkadaşımıza yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TUTUKLANMIŞTIR. Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 23, 2022