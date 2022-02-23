Bandırma Cezaevine yönelik iddialarla ilgili açıklama

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşları ve sosyal medyada "Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 74 hükümlü ve tutuklunun Kovid-19'a yakalandığı ve bu hasta hükümlü ve tutukluların kendi hallerine bırakıldığı, tedavilerinin yapılmadığı ve sağlığa erişimlerinin engellendiği" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bugün itibarıyla aktif 11 Kovid-19 vakası bulunduğu, bunlardan yoğun bakım ya da entübasyona ihtiyaç duyulan hükümlü ve tutuklu bulunmadığı, tüm aktif pozitif vakaların takip ve tedavilerinin titizlikle takip edildiği, reçete edilen ilaçların temin edilerek hükümlü ve tutuklulara teslim edildiği, tüm tetkik, tedavi ve ilaçların tamamen ücretsiz olarak sağlandığı anlaşılmıştır. Söz konusu iddialar hükümlü ve tutuklu yakınlarında kaygı uyandırıcı, kurum ve personellerimize yönelik kamuoyunda algı oluşturma amacını taşımakta olup, gerçek dışıdır."