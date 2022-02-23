Rus askeri konvoyu Donbas sınırına ilerliyor
Rusya'nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Şubat 2022 23:43
Rusya'nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız