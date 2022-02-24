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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Yağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Şubat 2022 06:58
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Artvin, Ardahan, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Akdeniz'in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Ankara, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Muğla, Karaman, Düzce, Zonguldak ve Gaziantep çevreleri ile Antalya ve Bursa'nın doğu, Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Karaman ve Gaziantep çevreleri, Antalya'nın doğusu, Konya'nın güney kesimleri, Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli(21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Yağışların, 1500m rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması zamanla 1000m üzeri rakımlı alanlarda yerde kar örtüsü oluşması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde; yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde; buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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