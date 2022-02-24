Ukrayna'nın dört bir yanında patlama sesleri duyuluyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında patlama sesleri duyulmaya başladı
Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 24 Şubat 2022 07:03
BBC ve CNN'de yer alan habere göre, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde patlamalar olduğuna dair raporlar gelmeye başladı.
BBC muhabirleri daha önce başkent Kiev'de ve Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'ta yüksek patlama sesleri duyduklarını doğruladılar.
Ancak sosyal medyada kuzeydoğuda Kharkiv, güneyde Odesa ve doğudaki Donetsk Oblast bölgesinde patlamalar olduğuna dair haberler de var.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız