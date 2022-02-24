Harekat başladı, altın fırladı, altının gramı 863 TL
Spot piyasada gram altın alış fiyatı 860,99 lira, satış fiyatı 863,16 liradan işlem görüyor
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Şubat 2022 07:30
Ons altın fiyatı, Rusya'nın Ukrayna'da askeri harekatı başlatmasının ardından 1950 dolar seviyesine dayandı.
Ons altın fiyatı an itibariyle 1939 dolar seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada gram altın alış fiyatı 860,99 lira, satış fiyatı 863,16 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 1377,66 lira, satış fiyatı 1413,70 lira seviyesinde bulunuyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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