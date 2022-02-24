Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı
Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı
Harekatın ilk bilançosu açıklandı: En az 7 ölü, 9 yaralı
Harekatın ilk bilançosu açıklandı: En az 7 ölü, 9 yaralı
Mevzuat hazırlama usulünü belirleyen yönetmelik değişti
Mevzuat hazırlama usulünü belirleyen yönetmelik değişti
Dolar'da yükseliş devam ediyor: 14,16 TL
Dolar'da yükseliş devam ediyor: 14,16 TL
Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Ukrayna: Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
Faizsiz ev alanların mağduriyeti giderilecek
Faizsiz ev alanların mağduriyeti giderilecek
Kur korumalı hesap 31 Aralık 2022'de bitiyor
Kur korumalı hesap 31 Aralık 2022'de bitiyor
Fahiş elektrik faturalarına toptan çözüm
Fahiş elektrik faturalarına toptan çözüm
Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor
Mahkümların 'iyi hal' raporuna çözüm aranıyor
Putin emir verdi, askeri harekat başladı
Putin emir verdi, askeri harekat başladı
Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Bu bölgelerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Dünyada eşi yok! 84. testi de pozitif çıktı
Dünyada eşi yok! 84. testi de pozitif çıktı
Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden polise müebbet hapis
Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden polise müebbet hapis
Taşıtlarda kredi düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkiler?
Taşıtlarda kredi düzenlemesi ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkiler?
Belediye, İbrahim Tatlıses'e verilen AVM ihalesini iptal etti
Belediye, İbrahim Tatlıses'e verilen AVM ihalesini iptal etti
Bu üniversitede öğrencilere 3 çeşit yemek 1 lira
Bu üniversitede öğrencilere 3 çeşit yemek 1 lira
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
'TÜRKŞEKER bazılarına öncelik tanıyor' iddiaları yalanlandı
'TÜRKŞEKER bazılarına öncelik tanıyor' iddiaları yalanlandı
Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı
Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı
Akbaşoğlu'ndan '3600, sözleşmeli personel ve EYT' açıkaması
Akbaşoğlu'ndan '3600, sözleşmeli personel ve EYT' açıkaması
PTT'den Akşener'in HGS iddialarına açıklama
PTT'den Akşener'in HGS iddialarına açıklama
Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecekti, toplantı ertelendi
Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecekti, toplantı ertelendi
Para ile tez yazan ve yazdıranlara uyarı: Hapis cezası var
Para ile tez yazan ve yazdıranlara uyarı: Hapis cezası var
Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme
Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme
10 soruda KDV indirimine ilişkin merak edilenler
10 soruda KDV indirimine ilişkin merak edilenler
Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Hakim savcılar için uygulanan yemek ücreti avukatlar için de uygulanacak
Hakim savcılar için uygulanan yemek ücreti avukatlar için de uygulanacak
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yok
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Doç. Dr. Savaşçı: Pandeminin sonuna geldik
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker'in geçici tutuklanması talep edildi
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker'in geçici tutuklanması talep edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kur korumalı hesap 31 Aralık 2022'de bitiyor

Kur korumalı mevduatla ilgili bugün yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı'na göre hesaplar 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 24 Şubat 2022 08:00
Yazdır
Kur korumalı hesap 31 Aralık 2022'de bitiyor

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre;

Geçen yıl Aralık ayından bu yana uygulanan ve TL cinsi tasarrufların döviz karşısındaki değer kaybının karşılanmasını öngören Kur Korumalı Mevduat sistemine ilişkin çerçeve bir Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı.

Karara göre KKH TL cinsinden açılacak, 90 günden kısa, 370 günden uzun olmayacak ve 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022'ye kadar açılan hesaplar bu destekten yararlanabilecek.

Faiz ve kar payı oranları

Mevduata uygulanacak asgari faiz oranı politika faizinden düşün olamayacak. Ancak Merkez Bankası, yine politika faizinden düşük olmamak üzere yeni asgari faiz oranı belirleyebilecek. Azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en ez 300 baz puan üzerinde olacak.

Vade sonunda ödeme

Vade sonunda kurun vade başı kurundan düşük olması durumunda Merkez Bankası tarafından kur farkı ödemesi yapılmayacak. Vade sonu kur farkının ödenecek faiz ve kar payından da yüksek olması halinde aradık fark Merkez Bankası'na bildirilecek. Merkez Bankası bu tutarı hesap sahibine ödemek üzere ilgili bankaya aktaracak.

Vade sonundaki kurun vade başı kurundan düşük olması durumunda Merkez Bankası tarafından kur farkı ödemesi yapılmayacak.

Vade sonunda kur farkının, ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması halinde, kur farkı üzerinden hesaplanan tutar faiz/kar payından düşülerek Merkez Bankası tarafından destek hesabına aktarılacak. Bu tutarın eşit veya düşük olması halinde ise ödeme yapılmayacak.

Hesabın erken kapatılması halinde ne olacak?

Hesabın kapatıldığı tarihteki kurun, vade başı kurundan yüksek olması durumunda kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

Kur fiyatı düşmüşse hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihteki kur üzerinden hesap güncellenecek. Oluşan fark banka tarafından destek hesabına aktarılacak. Aynı gün yapılmayan aktarıma Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı uygulanacak.

Merkez Bankası destek hesabına da nema ödeyecek

Karar kapsamında yapılacak desteklere ilişkin nakit tutarlar Merkez Bankası'nda açılacak ayrı bir destek hesabına aktarılacak. Merkez Bankası bu destek hesabına de politika faizinden az olmamak üzere nema ödeyecek.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Altının gram fiyatı 888 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 888 lira seviyesinden işlem görüyor
Tarım işçilerinin günlük ücreti geçen yıl artış kaydetti
Tarım işçilerinin günlük ücreti geçen yıl artış kaydetti
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
Borsa güne sert düşüşle başladı
Borsa güne sert düşüşle başladı
Dolar'da yükseliş devam ediyor: 14,16 TL
Dolar'da yükseliş devam ediyor: 14,16 TL
AB'yi doğalgaz korkusu sardı
AB'yi doğalgaz korkusu sardı

Bu Habere Tepkiniz

Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Bulunduğu kadrodan daha alt dereceli bir kadroya atanan doktor öğretim üyesi kazanılmış hak aylığı birinci dereceye düşmesi halinde makam tazminatından yararlanabilir.
HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu
HAGB alanlar güvenlik görevlisi olabilecek mi? AYM noktayı koydu
Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için çeşitli suçlar ile 1 yıl ve üzeri hapis cezası alanlar, hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı alınsa bile güvenlik görevlisi olmasını engelleyen Kanun hükmü iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştı. Anayasa ilgili hükmün iptali için açılan davayı esastan reddetti.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?
Göreve başladıktan sonra rahatsızlığı oluşan memur nasıl emekli olabilir?
Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 e hem de 5510 a tabi memurlar için geçerlidir. Malulen emekli olabilmek için, rahatsızlığın memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Direksiyon sınavında öğretmene verilen cezaya iptal kararı
Adana Bölge İdare Mahkemesi, direksiyon sınavında öğretmen verilen cezayı, usta öğretici ve kursiyerin ifadesinin alınmamış olması, olayla ilgili görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle iptal etti.
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor
Şef'ler de 3600 ek gösterge talep ediyor
Şef olarak çalışan personel de hiyerarşik sistemde yer aldıklarını belirterek 3600 ek gösterge talep ediyor
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı
Polis memuru alımları için uygulanan yönetmelikle ilgili açılan dava sonuçlandı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı.
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?
2009 öncesi sözleşmeli, sonrasında ise kadrolu olan öğretmen hangi Kanuna tabi olur?
2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Kişiye özel ilanla atanan öğretim görevlisinin dört yıl sonra ilişiği kesilebilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi kadrosu ilanında yer alan özel şartların tespitinde etkisi olmayan davacının dört yıl sonra başlatılan soruşturma sonucunda görevle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı bulan Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı!
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar
28. Dönem POMEM mülakatında adayların dikkat etmesi gereken hususlar
28. Dönem Pomem ön sağlık aşaması ve diğer sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususları yayınlıyoruz.
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!
Proje okulundaki yanlış uygulamalar durdurulmalı!
Son günlerde okullara proje okulu öğretmen atamaları ile onlarca yazı gelmektedir. Bu yazıların yazılması, kurumlara iletimi, öğretmenlere duyurulması, hepsi zaman ve emek isteyen, kırtasiye masrafı yaratan aşamalar. Bunun durdurulması ve uygulamanın adil bir sisteme büründürülmesi gerekmektedir.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 84.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 2 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Her 4 araçtan birinde sorun var
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Her 4 araçtan birinde sorun var
Sıfır araçlardaki tedarik sorunu nedeniyle fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, otomotiv sektörünün dengesini sarstı.