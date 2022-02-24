Faizsiz ev alanların mağduriyeti giderilecek

AK Parti, ekonomi başta olmak üzere bazı önemli konuları içeren yeni bir torba yasa teklifi hazırlıklarına hız verdi. Kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifte önemli düzenlemelerin yer alıyor planlanıyor.

46 BİN MAĞDUR İÇİN UMUT

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yasa teklifi ile faizsiz konut sahibi yapan 'evim' şirketlerindeki mağduriyetler giderilecek. Faizsiz ev sahibi yapan, kamuoyunda "evim" olarak bilinen şirketlere yönelik daha önce bir düzenleme yapılmıştı. Altın günü modeli ile ev sahibi olmak için kurulan şirketlere vatandaşların mağdur olmaması için belli kriterler getirilmişti. Bu düzenlemeden sonra birçok 'evim' şirketi koşulları yerine getiremedi. 35 şirketten 21'i BDDK'dan onay alamayınca tasfiye edilmesine karar verilmişti. Tasfiye halindeki 21 şirketten 6'sının sözleşmelerinin Katılım Evim ve İmece Evim'e devredileceği açıklanmıştı. Geriye kalan 15 şirketle ilgili çalışmaların devam ettiği bildirilmişti. 46 bine yakın da mağdur vatandaş oluştu. Teklifte bunlar ile ilgili de düzenleme yer alacak.

YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

Kriterleri sağlayamayan şirketteki vatandaş, yoluna büyük bir şirketi tercih ederek devam edebilecek. Bu durumda yeni bir sözleşme yapılacak. Bu sözleşmede, üyenin şimdiye kadar ödediği bölüm Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla eski şirketinden alınacak. Eğer alınamıyorsa borcu TMSF karşılayacak ve daha sonra eski şirketten para tahsis edilecek. Vatandaşlar isterlerse sistemden de çıkabilecek. Bu durumda o güne kadar yatırdığı parayı TMSF ödeyecek.

UNUTULAN PARALARA İADE YOLU

MEVCUT yasalara göre bankalarda bulunan ve 10 yıl hiç işlem yapılmayan paralar TMSF'ye devrediliyor. O süreden sonra vatandaş istese de parasını geri alamıyor. Yapılacak düzenleme ile vatandaşlara 10 yıl hiç işlem yapılmayan hesaplarındaki paralarını geri alma hakkı verilecek. TMSF'ye yönelik bazı düzenlemelerin de teklifte yer alması bekleniyor. Mevduatların sigorta kapsamının genişletilmesi yönünde çalışma da yapılıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN